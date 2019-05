O ‘sereio’ do Instagram que tem o cabelo irritantemente lindo

View this post on Instagram

Resolvi fazer de novo o #10yearschallenge não sei o motivo. Então 18 vs. 28… Mas, eu queria propor uma reflexão sobre mudanças, a gente pode deixar tudo do jeito que está ou pode arriscar e tentar se a melhor versão de nós mesmos, por fora e principalmente por dentro. Mudanças exteriores entre as duas fotos: . cabelo mais comprido e mais claro devido há 7 anos de crescimento, as exposições ao sol e a qualquer coisa que eu passe no cabelo que clareia ele, sério, até café; fora as hidratações e poções…kkkkkk . semi barba dada pelo tempo; . clareamento nos dentes; . remoção de pinta na testa; . tratamento de espinhas (Roacutan e uns choques muito doidos) e manchas na pele; Mudanças interiores: . Acreditar que as coisas podem ser melhores; . Confiar nas pessoas; . Ver a vida como algo valioso; . Respeitar mais as pessoas; . Fazer a diferença por mim mesmo; . Amor próprio, se a gente não é pela gente, ninguém será. Só nós conhecemos as nossas inseguranças e medos, precisamos lutar para que não nos dominem; . AUTOCONFIANÇA, essa precisa ser em caixa alta, porque essa com certeza foi a mais difícil e ainda está em trabalho constante. Eu só queria passar uma mensagem para vocês, descobri o motivo de fazer o desafio de novo. Mudanças fazem bem. O mundo gira o tempo, temos que girar junto e juntos com ele.