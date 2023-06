9 inspirações de maquiagem para Festa Junina; aprenda a fazer

Junho chegou e, felizmente, podemos nos jogar nas maquiagens de Festa Junina para colorir o arraiá. Há quem prefira um visual temático, há quem goste mais de celebrar através dos detalhes, mas uma coisa é certa: essa data não pode passar em branco. Pensando nisso, separamos alguns makes incríveis para você se inspirar.

Como é a maquiagem junina?

Na maior celebração deste mês, a beleza não tem regra: “a maquiagem para o arraiá pode ser da forma que você se sentir mais confortável”, afirma o beauty artist Marcello Satturno (@maquiador). Para entrar definitivamente no clima, ele sugere a aplicação de sombras de tons pastéis em toda a extensão dos olhos, além de passar máscara de cílios para deixar os pelinhos bem destacados. Blush rosado e com cintilância, para dar aquele glow chique, além de batons, não podem faltar!

Delineado colorido

Não tem segredo: os delineados coloridos para os adultos são como as pintinhas pretas no rosto para as crianças ‒ uma marca da festa junina. “Para fazer o ‘gatinho’, a dica é ficar com o olho aberto, olhando-se no espelho, e puxar um desenho de fora para dentro”, ensina o maquiador. Outra opção é colocar uma fita na diagonal, marcando onde o desenho vai ficar, e desenhar com base nela. Para quem quiser se arriscar, fazer um desenho ao final do delineado também é uma alternativa.

Bochechas marcadas

O avermelhado nas bochechas não pode faltar! Basta criar camadas com o blush, passando o produto na pele até sentir que alcançou o destaque que esperava.

Soap brows

Continua após a publicidade

Uma tendência de beleza dos últimos tempos que tem tudo a ver com a festa junina é a soap brows, que consiste em estilizar os pelinhos da sobrancelha de forma a deixá-los para cima. Se você busca esse efeito, penteie os pelos enquanto aplica um produto específico ou sabonete de glicerina.

Na boca

Além do tradicional vermelho, você pode apostar na boca da Emília do Sítio do Picapau Amarelo. Outra possibilidade são os batons rosados ou nudes.

Durabilidade

Correria, dança e muita brincadeira inevitavelmente compõem o arraiá. Isso acaba afetando a durabilidade da maquiagem, mas a boa notícia é que você pode ir preparada para esse fator: “após preparar a sua pele, passar base, corretivo e pó, aplique uma bruma fixadora, espere secar e finalize a maquiagem”, diz Marcello.