Quatro minutos (de manhã e à noite) é tudo de que você precisa para conseguir o efeito da drenagem linfática feita por especialistas. “Essa é a técnica mais indicada para aliviar a retenção de líquido, que acomete especialmente as mulheres por causa das oscilações hormonais”, explica a dermatologista Larissa Viana, de São Paulo.

Além de atenuar a celulite e reduzir o inchaço, proporciona resultado imediato. “Ele também é alcançado com a automassagem, que estimula a ação dos gânglios”, diz a esteticista Renata França, cuja agenda é cobiçada por celebridades como Taís Araújo, Bruna Marquezine e Ivete Sangalo.

A ação possibilita a redistribuição da linfa (líquido presente entre as células, que, em excesso, causa o inchaço) pelo corpo. O problema é que estamos sujeitas ao acúmulo diariamente – em especial no verão e após abusos na alimentação e na bebida alcoólica. Aprender a fazer as manobras sozinha, portanto, é libertador. “Os movimentos são os principais responsáveis pela eliminação das toxinas. Cremes com cafeína e ervas, como a cavalinha e a centelha asiática, por exemplo, potencializam o resultado”, afirma Renata.

1. De pé, em frente ao espelho, com os braços cruzados e as mãos espalmadas, aperte as saboneteiras três vezes para estimular a captação da linfa pelos gânglios. Depois, pressione três vezes a axila esquerda com a mão direita e vice-versa.

2. Segure o cotovelo com a mão e, com pressão firme, deslize em direção ao ombro. Faça isso oito vezes em cada braço. Então, pressione três vezes a dobra da parte interna do braço. Deslize a mão, também por oito vezes em cada braço, só que do pulso ao cotovelo.

3. Pressione a região dos ossinhos dos quadris três vezes de cada lado. Com as mãos sobrepostas, faça movimentos circulares ao redor do umbigo cinco vezes. Depois, dê beliscões em toda a barriga até ficar vermelhinha para estimular a queima de gordura.

4. Apoie as mãos nas laterais da cintura e deslize com pressão até o centro do abdome cinco vezes para afinar a silhueta. Depois, dê alguns beliscões nos dois lados. Finalize a prática nessa região repetindo o primeiro movimento.

5. Posicione as mãos nas virilhas e pressione os gânglios três vezes. Em seguida, deslize as mãos oito vezes na perna direita do joelho à virilha. Faça o mesmo na outra perna. Com as mãos sobrepostas, amasse a parte interna das coxas (de baixo para cima).

6. Com os punhos cerrados, deslize as mãos do joelho para cima oito vezes. Depois, aperte três vezes a parte de trás do joelho. Escorregue as mãos – do pé até essa região – dez vezes. Repita o movimento indo dos pés até as virilhas. Faça o mesmo na outra perna.

