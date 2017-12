Xuxa postou uma foto emocionante com sua mãe, Alda Meneghel, 80, antes da ceia de Natal e agradeceu por ela estar na piscina.

A mãe da apresentadora da Record teve dois AVCs (acidente vascular cerebral) no ano passado e tem Parkinson.

Em resposta, personalidades como Ivete Sangalo e padre Fabio de Melo escreveram mensagens de carinho. “Meu exemplo de superação”, registrou padre Fabio.

“[Minha mãe] não está muito bem não, infelizmente. Ela está no último estágio do Parkinson. Ela não se comunica mais com a gente, não mexe mais nem um dedo. Ela está presa no corpo. [O Parkinson] vai fazendo com que alguns órgãos parem de funcionar. Então parou o estômago, ela se alimenta por sonda, não anda, não fala. Vai diminuindo tudo e ela vai ficando presa dentro desse corpo, como num casulo”, afirmou Xuxa ao jornal Folha de S.Paulo em entrevista em agosto de 2017.