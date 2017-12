Feriados de 2018: veja datas e programe suas viagens

De acordo com portaria divulgada nesta terça-feira (26) pelo Ministério do Planejamento e publicada no Diário Oficial da União, 2018 terá nove feriados e cinco pontos facultativos ao longo do ano.

Entre as datas listadas, muitas cairão em dias da semana como segunda, terça, quinta e sexta-feira, possibilitando folgas prolongadas nas empresas.

Confira a lista:

Pontos Facultativos

– 2 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

– 13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

– 14 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14h)

– 31 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

– 28 de outubro (domingo): Dia do Servidor Público

Feriados

– 1 de janeiro (segunda-feira): Confraternização Universal

– 30 de março (sexta-feira): Paixão de Cristo

– 21 de abril (sábado): Tiradentes

– 1º de maio (terça-feira): Dia Mundial do Trabalho

– 7 de setembro (sexta-feira): Independência do Brasil

– 12 de outubro (sexta-feira): Nossa Senhora Aparecida

– 2 de novembro (sexta-feira): Finados

– 15 de novembro (quinta-feira): Proclamação da República

– 25 de dezembro (terça-feira): Natal

Leia mais:

+ Viagem de avião pode aumentar risco de trombose em gestantes

+ 5 roteiros de viagem exclusivos para mulheres

+ 7 cuidados com crianças na praia ou na piscina