As celebridades mostram que dá para usar as maquiagens das semanas de moda

1- Sombra geométrica

Foto: Agência Fotosite e Getty Images

No desfile da Cavalera, a sombra ia acima do côncavo, um gatinho bem marcado e pálpebra sem sombra. formava um gatinho.JLo já usou um make parecido em um Oscar com o côncavo marcado de sombra preta. Este semi-círculo casava com um delineador preto e a sombra branca sobre ele.

2- Marrom metalizado

Foto: Agência Fotosite e Getty Images

O mix de sombra marrom e vinho com fundo metalizado maracaram os olhos das modelos do desfile Colcci. A atriz Emmy Rossum fez uma versão mais light – a sombra marrom-clara metalizada foi passada em todo contorno dos olhos com um leve gatinho no canto externo.

3- Cílios extra large

Foto: Agência Fotosite e Getty Images

No desfile da Animale, o destque foram os olhos com leve esfumado preto e cílios longos. A rainha deste tipo de look é a Kim Kardashian. Quem não curte o visual exagerado, pode cortar os postiços ou usar somente no canto do olho.

4- Olhão e bocão

Foto: Agência Fotosite e Getty Images

Delineador longo e boca vermelho no desfile Fernanda Yamamoto mostraram que boca tudo e olho também tudo funciona. Kelly Osbourne já havia aderido ao look com um traço longo de delineador e batom bem aberto com efeito mate. O canto do olho ainda foi destacado por uma sombra amarela.

5- Azul com muito brilho

Foto: Agência Fotosite e Getty Images

O glitter nos olhos das modelos do desfile Juliana Jabour foi um dos mais falados da SPFW. Se você acha o tom muito aberto, pode fazer como a Gwen Stefani e usar uma sombra com brilho mais escura. Com o esfumado preto, o look fica chic.

6- Olho (muito) iluminado

Foto: Agência Fotosite e Getty Images

Aquela sombra iluminadora que às vezes fica esquecida no canto dos olhos foi o produto principal da maquiagem da Glória Coelho. Heidi Klum já usou o mesmo recurso – a sombra foi do canto interno ao meio da pálpebra.