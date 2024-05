As 4 novas tendências de beleza que vão bombar em um futuro próximo

O Brasil tem lugar cativo entre os cinco países que mais consomem beleza no mundo. Segundo projeções, o mercado global de estética deve dobrar de tamanho até 2028, impulsionado pela crescente busca por cuidados pessoais e pela influência das redes sociais.

Confira quais são as apostas de um futuro próximo segundo relatórios e pesquisas em plataformas digitais.

Inteligência Artificial é tendência

Seja para criar imagens, textos ou auxiliar em tarefas cotidianas, só se fala em Inteligência Artificial, de especialistas a curiosos. Na beleza, conforme foi demonstrado durante a última Cosmoprof, um dos mais importantes eventos do segmento no mundo, a IA auxilia na identificação do tipo de pele, tom de produtos e dá dicas de combinações de cores em poucos cliques.

Segundo uma pesquisa realizada pela Gartner, a previsão é que mais de 70% das marcas de beleza usem a tecnologia para desenvolvimento de seus cosméticos e suas comunicações em 2025.

A Realidade Aumentada também segue passo a passo nessa vertente, com filtros lançados para teste virtual de batons, bases e outros produtos da área.

Glow está em alta na maquiagem

Já em plataformas digitais aspiracionais, como o Pinterest, é possível identificar o que os consumidores estão buscando para as próximas semanas ou meses. Enquanto para o dia as pesquisas por maquiagens simples e naturais dominam, bem como rotinas de skincare para pele oleosa, para a noite as produções com brilho, o chamado glow, são as mais desejadas. Quando se trata de cabelo, mechas com tranças e onduladas lideram a curiosidade do público, entre dicas de como fazer ou cuidar.

Continua após a publicidade

Tratamentos preventivos são destaques no universo da beleza

No relatório NEXT by Galderma, pesquisa em colaboração com a WGSN, uma das empresas mais conceituadas quando se fala de tendência global, seis pilares indicam como será o futuro da beleza para os próximos anos.

O primeiro apontamento é que as pessoas comuns estão buscando cada vez mais informações sobre tendências de beleza. Isso ocorre, principalmente, nas redes sociais. O público também quer se antecipar ao envelhecimento, para não ser mais definido ou rotulado pela idade.

Para isso, buscam protocolos batizados como tweakments (ajustes, em tradução livre). Eles são alternativas menos invasivas que prometem manter ou melhorar a produção de colágeno, uma das proteínas responsáveis pela qualidade da pele e de outros tecidos do corpo. Com isso, há uma menor inclinação por cirurgias plásticas ou procedimentos que diminuam o aspecto natural.

Continua após a publicidade

O relatório também destacou como tendência produtos mais sustentáveis e éticos e características de beleza baseadas em ícones culturais, filtros digitais e animes.

Campeão de buscas: O que as pessoas mais procuram na Internet?

Entre as maquiagens, observa-se uma busca constante, em diversas plataformas digitais, inclusive demonstrada em gráficos gerados pelo Google Trends, por um item específico: o blush. Sendo usado pelos mais variados estilos, esse item que deixa o rosto corado possui nomes curiosos de aplicações que conquistam usuários do TikTok.

Ele pode ser do tipo glazed (com acabamento brilhante), boyfriend (mais baixo e arredondado), sunset (alongado da maçã do rosto até as têmporas, também com um acabamento mais cremoso e brilhante), entre outras aplicações que já estão tomando conta das redes ou estarão em breve. Blush líquido, cremoso ou em bastão são as opções mais procuradas no momento.

Continua após a publicidade