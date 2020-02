A manicure queridinha das celebs atende de Bruna Marquezine a Sabrina Sato

Esqueça aquela ideia de que investir em nail arts, ou, em bom português, em unhas decoradas, é algo que ficou no passado. Como você bem sabe, tendências de moda e beleza vão e voltam o tempo todo, e com as unhas não poderia ser muito diferente.

Depois de uma temporada de esmaltes sem tanta emoção, as nail arts retornam mais fortes do que nunca e, dessa vez, com o apoio, preferência – e divulgação – de celebridades nacionais e internacionais.

E se lá fora Kendall Jenner, Ariana Grande, Dua Lipa, Bella Hadid e Rosalía são algumas das adeptas de estilos mais ousados nas unhas, por aqui Bruna Marquezine, Sabrina Sato e Camila Coutinho estão entre as fãs de propostas diferentes de manicure.

O que as celebs brasileiras têm em comum, por sua vez, é a escolha da profissional responsável por criar opções das mais diversas para enfeitar as unhas, sejam elas naturais ou de gel.

A nail artist queridinha da vez é Roberta Munis, que atende no salão Senhoritas.Ars, localizado no bairro do Limão, em São Paulo.

Ao mergulhar no perfil de Roberta, no Instagram, dá para ver o quanto ela é versátil e está a par das últimas novidades em matéria de unhas e esmaltes. A francesinha do momento? Ela faz. As chamadas “Jelly nails”, com efeito “gelatina”? Também, assim como unhas encapsuladas, as com estampa animal, com aplicações e as unhas transparentes.

Foi ela, inclusive, quem fez as unhas de Bruna Marquezine para sua festa de aniversário, que rolou no último fim de semana. Roberta criou uma francesinha ultrafina, com glitter, por cima de uma base nude, e a nail art caiu no gosto da galera logo após ser divulgada.

A seguir, reunimos algumas das unhas decoradas mais legais já feitas por Roberta, que possui uma lista loonga de clientes conhecidas: