Depois da francesinha, unhas decoradas com flores voltam a ser tendência

2019 tem sido um ano cheio de tendencinhas para quem curte sair do básico através de cores de esmaltes ou estilos diversos de nail art: unhas de “vaquinha”, usadas por Ariana Grande e Kendall Jenner, a volta da francesinha, que dessa vez apareceu com a ponta mais grossa e em novos tons e o esmalte verde neon, queridinho de famosas de dentro e fora do Brasil, são alguns exemplos disso.

Pois saiba que outra tendência, provavelmente uma velha conhecida sua, vem fazendo sucesso entre influenciadoras, modelos e personalidades internacionais. As unhas decoradas com flores, que têm tudo a ver com o verão do Hemisfério Norte, são o novo hit do Instagram, e agora surgem com design um pouco mais artístico e elaborado.

Kendall Jenner (sempre ela!) já aderiu, e nesta semana postou em seus stories do Insta o resultado final de sua manicure, com motivos de girassol.

Coincidentemente ou não, Gigi Hadid, uma das melhoras amigas de Kendall, também decidiu adotar as florzinhas nas unhas, e aproveitou para juntar as duas trends de uma só vez: francesinha clássica + margaridas em alguns dos dedos completavam o look.

Quer fazer também? Aproveite as inspirações a seguir: