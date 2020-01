Descobrimos quais cores de esmalte serão tendência no inverno 2019

Esqueça aquela ideia de que esmalte de inverno tem de ser, necessariamente, de tom escuro, fechado ou mais apagado. Assim como a moda, o mundo da beleza (e o universo das unhas) está cada vez mais democrático e, hoje em dia, são as próprias consumidoras de esmaltes que acabam ditando as tendências que farão sucesso em cada temporada.

“As brasileiras são ousadas, criativas e gostam de fazer as unhas – o que é um hábito da consumidora daqui, quando comparamos com outras nações. Por conta disso, novidades são sempre bem aceitas, e nossa experiência de mercado já sabe com mais precisão onde apostar. Um exemplo disso é que tons de azul, nude e laranja (do mais aberto ao mais queimado) passaram a ser usados nas unhas em qualquer estação, o que significa que [o esmalte] ser mais neutro ou mais vibrante não está mais relacionado com a época do ano. Tudo está mais livre”, explica Vivian Silverio, gerente de marketing e produto da Impala.

Veja também





Mas, ó, isso não quer dizer que as tendências chegaram ao fim (apenas que você não deve enxergá-las como regra). Para quem curte saber o que saiu das passarelas, do Instagram e das ruas direto para os salões de beleza, conversamos com a Vivian e também com a Daiane Benedita, Promotora da MOHDA e da Maria Pomposa na multimarcas Ikesaki, e trouxemos as cores de esmaltes, formatos e acabamentos de unhas que mais prometem bombar no inverno 2019. Ah! No final da matéria você vai encontrar, ainda, mais de 35 opções* de esmaltes de marcas variadas que são tendência e já estão disponíveis para compra.

Cores que vão pegar

Para Daiane, o inverno 2019 será sobre os tons de vinho e a paleta completa de marrons, que vai de nuances café ao camurça. Além deles, os rosas – com destaque para o pink e o pastel – também entram na lista. Já Vivian aponta como tendência as cores com pegada retrô, em especial os vermelhos e azuis mais escuros. Ela observa que, neste ano, há uma abertura para as cores vibrantes na estação, o que resulta em uma cartela mais colorida e diversa.

Os tons de nude são unanimidade para ambas as especialistas, e acabam fazendo sucesso por aqui durante o ano todo. Para a estação, destacam-se os nudes puxados para o rosa, cinza e marrom, em acabamentos metálicos ou mate.

Já no quesito novidades para o inverno, tons de verde – do clarinho ao militar – e os laranjas em todas as suas variações ganham um espaço que não era visto há uns bons anos. Além deles, as cores neon (antes associadas às coleções de primavera/verão), chegam também para o inverno, como opção criativa e divertidinha da temporada.

Leia Mais: 8 hábitos que você deve evitar para manter suas unhas fortes e saudáveis

“As brasileiras tendem a preferir esmaltes mais vibrantes, talvez porque essas cores contrastem bem com seu tom de pele ou até com as roupas utilizadas nessa época do ano, que costumam ser mais escuras e sóbrias”, completa Daiane.

Acabamentos, formatos e nail art

Já em matéria de acabamento, vale tudo: unhas foscas, envernizadas (favoritas por aqui), metálicas, cromadas e, ainda, as com glitter. Se você quiser fugir dos formatos padrão (quadradinha e redondinha), vale ousar com as unhas stiletto (iguais às de famosas como Rihanna e Adele) ou em formato amendoado, tipo as de Kim Kardashian.

Os alongamentos com fibra de vidro continuam firmes e fortes, e as unhas postiças transparentes (Bru Marquezine é fã!) desembarcam direto das passarelas.

Veja também



Nail arts geométricas feitas com aplicações de adesivos ou com dois tons diferentes de esmaltes, adesivos metálicos que imitam paetês, unhas multicoloridas (em degradê ou não) e as tipo “caviar”, com aplicações de bolinhas, entram no catálogo de tendências de unhas decoradas.

A seguir, veja as 39 cores de esmaltes que prometem bombar neste inverno:

Serviço:

Dailus

DONXS

Dote

Ikesaki

Impala

MAVALA

Risqué

Top Beauty

*Preços pesquisados em 29/05/2019