8 nail arts perfeitas para usar no verão

A energia vibrante do verão clama por uma nail art ousada e cheia de estilo. Nada melhor, então, do que mergulhar em um mundo de cores vivas, designs exuberantes e brilho irresistível. Das praias aos rooftops, com estas inspirações suas unhas serão o destaque!

Nail art colorida com flores

Esqueça a esmaltação com apenas uma cor: agora você pode escolher cinco!

Os adesivos de unhas coloridos, aliás, são grandes aliados para conquistar o visual sem precisar de tanta habilidade, e transmitem a energia desta temporada para a ponta dos seus dedos.

Nail art com flores e bolinhas

A delicadeza não precisa ser esquecida. Que tal uma base transparente junto aos desenhos de flores, em amarelo e azul, além de um pontilhado ao redor das unhas? A técnica, apesar de simples, completa o visual como poucas são capazes.

Nail art de piscina

Trazer a piscina para a ponta das unhas virou realidade! Viral no TikTok, a nail art é produzida por meio da pintura da unha de azul claro e da distribuição de gotas de um esmalte azul escuro por cima, com a ajuda de um pincel de gotas.

Com isso, é só esperar secar e aplicar a base para ganhar durabilidade.

Nail art meio a meio

Foi aqui que pediram uma opção mais clean? É para já! Separando as unhas na diagonal ou vertical, pinte cada lado com uma cor de esmalte.

Quem busca algo mais clássico encontra nas cores neutras suas melhores amigas, enquanto as mais vibrantes constroem algo mais criativo.

Combo azul e preto na esmaltação

Adeus, básicas! Viciadas em direcionar a atenção das pessoas para suas mãos podem comemorar: esmaltes azul e preto formam a estampa de zebra mais icônica de todas.

Com a primeira, faça o fundo. A segunda serve para formar traços irregulares, através de um pincel, com direção inclinada.

Esmaltação abstrata

As francesinhas são modelo mais que estabelecido no ramo das unhas. Agora, entretanto, você consegue elevar o visual: dedos polegar, médio e mindinho devem ser coloridos, numa estética abstrata, que pode ser feita por meio de um pincel fininho.

Mãos com unhas pintadas de cores diferentes

Já imaginou pintar cada mão de uma cor? Este é um sinal para você ousar com essa proposta. O combo vermelho e verde, a propósito, é perfeito para trazer um tchan ao seu dia a dia, mas você pode apostar em outras misturas.

Nail art vibrante e com figuras

Prefere ainda mais criatividade? É para já: a combinação de fundos diferentes com desenhos é o que faltava para você ficar alegre. Basta aplicar o esmalte e, por cima, acrescentar os adesivos.

Se você gostou das indicações, chegou a hora de apostar.

