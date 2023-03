Francesinha: 10 tipos diferentes para inovar

Atemporais, elegantes e delicadas, as unhas francesinhas são praticamente unanimidade entre as mulheres do Brasil. Criadas no set de filmagens de Hollywood pelo maquiador Jeff Pink ‒ sim, elas não nasceram na França ‒ com o objetivo de facilitar o figurino dos personagens, por serem neutras e combinarem com roupas e acessórios diversos, são um símbolo de praticidade e beleza até hoje. Depois de tanto tempo, há quem busque opções distintas das tradicionais. Pensando nisso, a Claudia separou 10 ideias diferentes do que você está acostumada a ver.

Como fazer as unhas francesinhas

Acertar esse clássico da manicure não é a tarefa mais fácil do mundo ‒ a harmonia só aparece quando não há borrados e o formato e o tamanho da unha são considerados. Jennifer Ribeiro, nail designer e proprietária do Studio Janny Ribeiro, indica, depois da esmaltação de fundo estar seca, pegar um pincel fino, contornar a região e preencher o espaço aos poucos.

Um truque dela é, na ausência do item específico para o design, utilizar o pincel do esmalte de lado. “Assim, não vai ficar grossa”. De acordo com a especialista, o modelo tradicional sempre deve ser fino, mas caso você queira um tamanho maior, basta aumentar aos poucos. “Faça com calma, e refaça quantas vezes for necessário”, termina.

Unha francesinha invertida

Para quem gosta de inovar, vale apostar na francesinha desenhada próximo às cutículas. Aplicar uma base nude de fundo torna o resultado muito mais profissional e diferente.

Colorida

Que tal substituir o esmalte branco pelo rosa, vermelho, azul ou qualquer outra cor que deixe a aparência bem mais radiante? A ideia é colocar a criatividade para jogo, seja aplicando tons da mesma paleta ou variando bastante.

Francesinha reversa

Ficou para trás a época em que preto e branco eram sinônimos de básico. A francesinha reversa é composta pelas duas cores, sendo que uma fica na parte superior da unha, como o modelo já conhecido, e a outra está na parte inferior, como acontece na invertida.

Unha francesinha de coração

Às apaixonadas, expressar amor até por meio das unhas se tornou possível! A francesinha em formato de coração tingida com vinho ou vermelho traz o visual romântico para as pontas das suas mãos. O truque é deixar a unha mais triangular do que arredondada, além, é claro, de contornar bem a figura.

Com gota

Quer inovar sem abandonar o modelo mais comum? Faça como de costume a linha branca e, depois, crie um desenho em formato de gota com o esmalte preto. O design fica ainda mais elegante com essa aposta.

Grossa e com desenhos

Quer um toque de alegria e diversão? Não perca tempo e adicione tons vibrantes e diferentes um dos outros nas suas unhas. Aqui, é mais interessante que a ponta fique grossa, dando mais espaço para o design aparecer.

Completamente nude

Para as básicas e elegantes de plantão, a esmaltação toda em nude com um simples desenho de glitter demarcando a francesinha é uma excelente alternativa. Chamar atenção sem precisar de muitos elementos nunca foi tão fácil!

Outline french

A outline french, que foi tendência nos últimos tempos, consiste em contornar o espaço sem necessariamente preenchê-lo, e é um design muito mais discreto e delicado do que as demais, justamente pela opção de ser vazado. A cor, quando presente no fundo, pode atuar tanto expressando criatividade, se os tons forem vibrantes, quanto elegância, caso sejam mais neutros.

Branco nada tradicional

O estilo abstrato faz sucesso entre as mulheres que não querem abandonar o branco, mas procuram diversificar um pouco mais. Além de um desenho inclinado, algumas linhas podem estar espalhadas entre as unhas.

Francesinha dupla

A dica final é apostar em duas linhas coloridas, que ficam coladas uma na outra. Mulheres do estilo criativo tendem a gostar da opção por ser uma maneira simples de inovar e, ainda assim, muito diferente do que estamos acostumadas.