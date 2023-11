7 inspirações de unhas para usar em novembro

Trocar o esmalte semanalmente é quase um ritual para quem ama envernizar a ponta dos dedos. Cores, formatos e tamanhos diferentes podem fazer a sua cabeça e dar um tchan a mais no seu visual. Nada melhor, então, do que ter inspirações suficientes para preencher todo o mês, certo? Pensando nisso, separamos nail arts para você apostar em novembro.

Nail art curtinha & delicada

Não há como negar: pintar todas as unhas de uma cor, exceto as que estão nos dedos indicadores, virou tradição! Mas é sempre possível inovar, e a proposta que trouxemos é da esmaltação clean com um efeito perolado e abstrato nas exceções.

“Indico passar o esmalte do tom que você deseja e, depois, aplicar, com um pincel específico para unhas, uma base, desenhando linhas tortas. Por fim, acrescente um pó cromado”, ensina a nail designer Luana Cerqueira.

Unhas decoradas com adesivo 3D

Quem deseja aquela esmaltação prática e, ao mesmo tempo, especial encontra nos adesivos 3D um aliado. “Aplique a cor de fundo nas unhas, espere secar, coloque os corações e finalize com um top coat“, diz a profissional.

Nail art com esmalte magnético

Fujam, básicas! Esta é para quem gosta de chamar atenção nos mínimos detalhes: o esmalte magnético é o melhor amigo das apaixonadas por uma alternativa ao clássico.

“Esse tipo de material funciona junto a um imã. Você esmalta normalmente e, depois, vem com a ferramenta para trazer o efeito que procura”, pontua Luana.

Nail art colorida

Atire a primeira pedra quem nunca se apaixonou pelo colorido em tons pastéis! “Embora pareça uma técnica muito difícil, na verdade é bastante indicada para iniciantes. Você precisa separar as cores que deseja e, pouco a pouco, aplicar gotas na direção pretendida. Então, primeiro passa o amarelo, por exemplo, depois o azul e assim por diante, até conquistar o resultado esperado”, esclarece a profissional.

Combo coração e francesinha

A francesinha é uma ótima pedida para quem não abandona os visuais românticos. Melhor ainda quando há corações na parte transparente. “Segure o aplicador do esmalte e encoste a ponta da unha, depois ajuste as bordas. Passe uma camada de base, coloque os adesivos e, por fim, o top coat”, diz Luana.

Nail art com poás

Alguns dias pedem uma opção rápida e sofisticada. Para eles, o terracota, preto e cinza são ótimos, ainda mais quando bolinhas são impressas em algumas unhas.

A dica da nail designer é fazer as bolas com palitos, colocando mais ou menos produto, conforme o tamanho desejado.

Meia-lua

Francesinhas inversas transmitem modernidade por natureza. Junte isso ao preto e branco para ganhar ainda mais o ar de atualização. “Esmalte a cor de fundo e, após isso, pinte a metade de um círculo próximo à cutícula”, termina Luana.

