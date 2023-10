Nail art vazada fará seu coração bater mais rápido

Atualizado em 25 out 2023, 14h05 - Publicado em 26 out 2023, 08h02

Por juribeirodelima Atualizado em 25 out 2023, 14h05 - Publicado em 26 out 2023, 08h02

Uma manicure perfeita para as apaixonadas! É assim que podemos descrever a nail art da vez, chamada de “punch heart nails” ou, no bom português “unhas com coração vazado“.

A ideia da unha é simples: desenhar um coração e, no lugar de pintá-lo, pintar em volta dele, para o efeito vazadinho. O resultado é uma nail art nada óbvia e que funciona muito bem até para quem não é fã de unhas decoradas.

Para copiar, é fácil: se você não tem muita destreza com pinceis finos, cole um adesivo em forma de coração na unha e, logo após pintá-lo com o esmalte, retire com a ajuda de uma pinça; já se for daquelas que arrasa nas unhas decoradas, utilize um pincel para desenhar o coração e preencha seu entorno.

Abaixo, te mostramos versões da nail art que vão te conquistar.

Unhas com coração vazado vermelhas

Unhas com coração vazado pretas

Unhas com coração vazado filha única

Unhas com coração vazado e francesinha

Unhas com coração vazado e pérolas

Unhas Barbie com coração vazado

Unhas com coração vazado matte

Relacionadas Beleza 8 nail arts elegantes e fáceis de fazer

Continua após a publicidade