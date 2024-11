5 tendências maravilhosas que descobrimos no desfile da Chart

Se depender da Chart, as tendências de moda e beleza estão prestes a mudar – para melhor. O desfile da marca, realizado na última segunda-feira (04), apresentou looks sofisticados e uma maquiagem elegante, inspirados em um luxuoso hotel fictício. Quem assistiu logo se encantou pelos itens. Conversamos com Nastácia Schacht, fundadora da marca, e trouxemos os destaques mais desejados.

“A coleção mistura mistério e sofisticação, com visuais invernais pensados para uma mulher poderosa e elegante. Além disso, cada peça tem um toque exclusivo: os botões, banhados a ouro e com acabamento em resina, são feitos à mão, e cada um possui um formato único”, revelou Nastácia.

Vamos às tendências?

Batom escuro

Assinada por Helder Rodrigues, a beleza do desfile trouxe uma pele natural com um toque a mais: o batom escuro. A proposta eleva o visual ‘clean girl‘ para um nível mais ousado e sofisticado, perfeito para mulheres que querem destacar sua personalidade.

Vermelho-arroxeado

A tonalidade vermelho-arroxeada, semelhante à cor da beterraba, apareceu em roupas, acessórios e na maquiagem de diversas modelos. Essa cor traz sensualidade e intensidade, criando looks poderosos.

Slingback

O modelo de salto slingback segue em alta desde que Miu Miu, Prada e Chanel o destacaram nas passarelas. A Chart, por sua vez, deu sua contribuição, calçando as modelos com os elegantes slingbacks da Vicenza.

Botões maxi

Os botões dos looks da Chart chamaram a atenção pelo trabalho artesanal. Com inspiração em pedras preciosas, em formatos variados, eles tornam as peças ainda mais originais. Essa tendência é ideal para compor visuais minimalistas com um toque de luxo.

