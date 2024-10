Coffee nails: 5 unhas marrons e cleans para entrar na tendência

As coffee nails são a tendência do momento! Também chamadas de unhas café, elas copiam a cor da bebida e mesclam diferentes tons de marrom para alcançar um resultado clean e elegante. Ficou interessada? Confira inspirações perfeitas para entrar nessa trend.

Marrom cintilante

O marrom escuro e cintilante está entre as melhores opções para transmitir elegância e sofisticação até nas pontas dos dedos! O melhor de tudo é a praticidade: basta usar um esmalte e, por conter brilhos, o resultado é profissional mesmo para quem tem pouca habilidade com a esmaltação.

Variação de tons

A estética das coffee nails é conhecida pela variação de esmaltes marrons. Nada melhor, então, do que investir em uma base sólida, mesclando as cores, e adicionar linhas onduladas por cima.

Francesinha marrom

A francesinha é uma decoração tradicional, mas pode ser atualizada com uma cor diferente. Aplique um esmalte terroso, escuro e fosco e, por cima, faça uma linha reta depois de inclinar o pincel na vertical.

Continua após a publicidade

Ondulações

Além de misturar as cores, uma aposta bastante comum dentro da estética das coffee nails é diversificar os modelos de cada unha. Ao invés de fazer o mesmo formato em todas elas, prefira variar a decoração.

Marrom claro e escuro

Juntar um marrom mais claro com outro mais escuro é uma excelente maneira de entrar nessa tendência. Com a base mais forte, o esmalte mais claro cria um efeito interessante para suas mãos.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.