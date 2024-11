5 batons poderosos para apostar na noite de Natal

Ao pensar no Natal, qual é a primeira cor que vem à sua mente? Se a resposta for vermelho, saiba que você não está sozinha: essa é, sem dúvida, uma das cores mais emblemáticas dessa época do ano.

Presente nas roupas, nas decorações e até nos lábios, o vermelho é símbolo de elegância e celebração. E com os batons, não poderia ser diferente! Afinal, estar deslumbrante durante as comemorações torna tudo ainda mais especial.

Se você quer ousar na maquiagem de Natal deste ano, preparamos uma lista assertiva com 5 batons poderosos para arrasar no dia 24 e esbanjar beleza e personalidade até mesmo durante a ceia. Confira!

5 batons poderosos para usar na noite de Natal

Batom Frost, Edição Give Them Gold, da MAC Cosmetic

Indo na contramão dos clássicos batons vermelhos, essa opção luxuosa e temática da MAC Cosmetics apresenta um tom de vermelho intenso na medida certa, com um toque de brilho arroxeado super elegante e sofisticado.

Batom Frost, Edição Give Then Gold de MAC Cosmetic Compre agora: Sephora - R$ 139,00

Com textura cremosa e acabamento cintilante, essa cor combina perfeitamente com o clássico delineado preto e uma leve aplicação de iluminador nas têmporas, que poderão ressaltar ainda mais o brilho do batom. Afinal, magenta é a cor do ano!

Batom Rouge Pur Couture, The Slim Matte, de Yves Saint Laurent

Para quem prefere evitar os tons de vermelho mais abertos, que tal investir em uma opção mais sóbria, sem perder a sofisticação e elegância que um ótimo batom vermelho oferece? Pois é exatamente isso que essa luxuosa escolha da Yves Saint Laurent oferece.

Batom Rouge Pur Couture The Slim Matte, de Yves Saint Laurent Compre agora: Sephora - R$ 269,00

Com um formato anatômico que garante aplicação precisa e descomplicada a qualquer hora, o batom permite contornar os lábios com facilidade. Além disso, sua fórmula confortável e duradoura permite reaplicações ao longo da noite, caso a cor comece a desbotar após algumas boas taças de vinho. Luxo e conforto reunidos em um só produto!

Batom Vermelho Bordô, Hidratnte, de Payot

Esta é a opção perfeita para quem está procurando um batom que combine hidratação e uma cor marcante em um único produto.

A começar por sua fórmula: ao aplicá-lo, você percebe um efeito de preenchimento e hidratação logo de imediato, eliminando de vez aquela indesejada sensação de ressecamento nos lábios — o que não combina nada com a noite de Natal.

Além de ser leve e prático, ele cabe facilmente na bolsa, sendo perfeito para quem opta por acessórios menores, como uma bolsa clutch. Para equilibrar o visual com esse tom mais fechado, aposte em uma maquiagem leve, com diversas camadas de máscara de cílios e sobrancelhas bem preenchidas. Marcante e elegante!

Batom Malva da Moda, SOUL Kiss Me, de Eudora

Sim, os batons nudes também podem brilhar na sua noite de Natal, e esse da Eudora é, sem dúvida, um dos melhores. Quando combinados com um bom contorno de lábios, esses tons não apenas conferem elegância à maquiagem, mas também criam a ilusão de lábios mais volumosos.

Batom Malva da Moda, SOUL Kiss Me, de Eudora Compre agora: Eudora - R$ 29,99

Aposte em uma make mais marcante nos olhos, com um esfumado poderoso em tons escuros, como marrom ou preto. Finalize o look com algumas camadas de máscara de cílios e um toque de iluminador. O resultado? Simples, mas nada básico.

Batom Laranja 8 C, Extremo Conforto, de Natura

Aqui vai uma dica: o laranja promete ser uma das cores mais fortes de 2025. Então, por que não começar a apostar nessa tendência agora mesmo com essa sugestão da Natura Una?

Batom Laranja 8 C, Extremo Conforto, de Natura Compre agora: Natura - R$ 45,90

Aqui, o destaque, sem dúvidas, será nos lábios, já que o laranja tem o poder de atrair olhares onde quer que você vá. Para equilibrar o visual, invista em sombras cintilantes que iluminem as pálpebras, criando um efeito harmonioso. Assim, a maquiagem para o Natal ganha um toque quase mágico, não acha?

Lábios poderosos para começar o ano com muita autoestima e poder!

