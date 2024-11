8 unhas lindas e fáceis para usar no Natal

Já escolheu qual unha usar neste Natal? Se ainda não, saiba que há diversas inspirações de nail arts perfeitas para celebrar a data. Desde cores clássicas natalinas até detalhes que remetem à decoração típica da época, opções não faltam. Pensando em te ajudar, reunimos referências incríveis para você levar ao salão e fazer sucesso nas festas!

Flocos de neve

Entre as opções, a nail art com flocos de neve é a escolha ideal para a ocasião. Combine-a com detalhes como francesinhas ou contornos nas unhas para um acabamento ainda mais elegante.

Vermelho

O vermelho é um clássico, especialmente quando se trata do Natal. Optar por um tom mais fechado deixa o visual ainda mais sofisticado e reforça o espírito natalino nas pontas dos dedos.

Brilhos

Para quem busca uma nail art versátil, perfeita tanto para o Natal quanto para o Ano Novo, as unhas claras com brilho são a escolha ideal, evitando retoques entre as comemorações.

Guirlanda

Outra opção é investir em unhas decoradas com guirlandas. Comece com uma francesinha clássica e adicione detalhes de folhagens ao redor das unhas, finalizando com pequenos pontos vermelhos.

Francesinha vermelha com brilhos

Mais uma opção é a francesinha vermelha com a aplicação de strass ao longo das unhas. Para um toque sofisticado, contorne a cutícula com um tom de vinho, complementando a produção.

Unhas curtas com floco de neve

Adicionar flocos de neve em unhas curtas e transparentes é a escolha perfeita para uma nail art clean, sofisticada e sem excessos.

Francesinha dourada

Mais uma opção é adicionar a francesinha dourada em unhas transparentes. O dourado, por sua vez, combina perfeitamente com o Natal, trazendo aquele toque de glamour nas pontas dos dedos.

Esmalte verde

A unha verde é outra excelente escolha para o Natal. Aposte em um comprimento médio e um esmalte brilhante para intensificar ainda mais o efeito deslumbrante.

