Truques para fazer o make durar mais no calor

Com a chegada do verão e das altas temperaturas, a pele produz mais suor e a durabilidade da maquiagem acaba sendo afetada. Mas com alguns truques e os produtos certos é possível driblar os efeitos de calor e manter o make intacto por mais tempo.

Confira o passo a passo:

PELE

Comece com um hidratante de textura leve. Depois, com a pele sequinha, aplique um primer para fechar os poros – ambos aumentam a fixação da base e do corretivo, que podem ser usados em seguida. “Finalize com pó mineral, que sela a cobertura e ainda ajuda a absorver a oleosidade”, ensina o maquiador Bruno Moura, do Fernando Torquatto Studio, no Rio de Janeiro.

BOCA

Apesar de os batons mate serem mais resistentes, os cremosos têm mais a cara do verão – prefira as versões de longa duração. “Aumente a aderência preenchendo antes os lábios com lápis opaco da mesma cor”, diz a maquiadora Juliana Rakoza, de São Paulo. Arremate com spray ou pó fixador.

OLHOS

Evite borrões usando primer para olhos em toda a extensão das pálpebras. Sombras cremosas tendem a durar mais do que as versões em pó. Se for esfumar com lápis, escolha um à prova d’água, assim como a máscara para cílios. “Antes dela, passe pó translúcido nos fiozinhos para garantir maior fixação”, indica o maquiador Rafael Capello, de São Paulo.

Produtos:

–

Primer Facial Fluido, Vult, R$ 26,90* Translucent Loose Setting Powder Glow, Laura Mercier, R$ 199* 24-Hour Mascara Fit Workout, Clinique, R$ 109* Eye Primer Fixador de Sombras, Mary Kay, R$ 45,90* Spray Fixador All Nighter, Urban Decay, R$ 229 (118ml)* Batom Cremoso Hidratante, Vevê, Quem Disse Berenice?, R$ 25,90*

* preços pesquisados em novembro/2018; sujeito a alteração.

