Todo ano surgem novos rituais de beleza e novidades desse universo que deixam a gente curiosa para testar! E já que nunca se falou tanto em rotina de beleza e bem-estar, 2019 promete ser o ano do skincare, ou cuidado com a pele.

O Instituto e Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da marca Foreo, localizado em Estocolmo e Xangai, reuniu seu time de especialistas para lançar seu estudo de tendências para 2019. A companhia listou sete vertentes que irão influenciar e definir o setor ao redor do mundo durante o ano.

Tecnologia, beleza personalizada, embalagens fofas e alimentação saudável são algumas das tendências de beleza para este ano. Ah, e as máscaras faciais também continuam com tudo! Confira as 7 tendências de beleza que prometem bombar em 2019:

1. C-Beauty ( Chinese-Beauty )

A principal diferença entre o C-Beauty e seus antecessores (o K e J-beauty), é que os chineses estão liderando os avanços tecnológicos do mercado de beleza, trazendo um olhar mais novo e mais moderno sobre tratamentos de beleza. O C-Beauty se trata menos da rotina de beleza em si e é mais sobre a tecnologia por trás de cada produto, o que apresenta um forte contraste em relação aos fabricantes tradicionais. Novas fábricas estão abrindo na China para assimilar as inovações e criar produtos ainda mais inteligentes.

“Hoje, o mercado de C-Beauty é o de mais rápido crescimento global, com vendas de maquiagem aumentando 30% em valor e soluções sendo exportadas para todo o mundo”, pontua Rina Cunha, Gerente Geral da FOREO Brasil.

2. Beleza Personalizada

2019 será o ano em que a indústria da beleza irá definitivamente adotar a customização. Novos produtos serão desenhados para atender as necessidades específicas de cada indivíduo e devices poderão ser programados para atuarem de acordo com cada usuário. Aos poucos, o que não for personalizado ou pré-programado para atender às necessidades pessoais, ficará de fora.

3. Sazonalidade

Sazonalidade apareceu com força nos últimos anos no setor de alimentos, que trouxe à tona a necessidade de consumo de produtos sazonais, respeitando os ciclos naturais da terra e dos vegetais.

No setor da beleza, esse conceito ganhará força em 2019, com novas soluções e rituais de beleza para atender às diferentes estações do ano, como as sheet masks que podem ser aquecidas no inverno e as tecnologias de resfriamento para cuidar da pele no verão.

4. Beleza Ativa

No ano passado, nós pudemos observar um indício do que estava por vir com muitas marcas de maquiagem e beleza investindo na categoria de beleza ativa, provando que saúde e bem-estar são partes integrantes do ritual de beleza.

Em 2019 veremos mais marcas integrando beleza ao bem-estar e vice-versa com aparelhos e lançamentos que irão do banheiro à bolsa de ginástica, presentes antes ou depois da prática de esportes e oferecendo cuidados pessoais de forma integrada.

5. A era dos beauty gadgets

Em 2018, vimos a ascensão da “beleza em casa”, com muitas empresas lançando soluções domésticas para todos os propósitos. A indústria de beleza avançou para levar o melhor das clínicas e dos spas diretamente para o banheiro dos consumidores e, novamente, a tecnologia foi a condutora.

Se gigantes, como Uber e Airbnb, chacoalharam a indústria de transporte e hospedagem com novas soluções, podemos esperar que em 2019 a tecnologia da beleza irá mudar essa indústria como a conhecemos. Isso poderia sinalizar o fim dos spas caros e das consultas regulares a experts?

“Provavelmente não, mas soluções tecnológicas de beleza se tornarão cada vez mais acessíveis e frequentes nos lares, assim como a tecnologia que permeou outras áreas das nossas vidas. Uma consulta ao dermatologista nunca será substituída por esses devices, porém esses serão grandes aliados tanto dos médicos quanto dos consumidores para trazer agilidade e democratizar tratamentos”, explica Rina.

6. Embalagens dignas do Instagram

2019 será completamente voltado para estética digital e as grandes marcas de beleza elevando isso a outro nível. Será o ano das edições limitadas, embalagens colecionáveis e produtos de beleza super coloridos com design diferenciado, tudo muito “instagramável”.

7. Superfoods

Nenhuma lista de tendências em beleza e bem-estar estaria completa se não citasse as superfoods, alimentos que, em pequenas porções, trazem alta densidade nutritiva, poucas calorias e grandes benefícios ao organismo. Sua ingestão vai ao encontro da tendência de beleza ativa, que relaciona definitivamente beleza a bem-estar e saúde.

Ao que tudo indica, 2019 será o ano do colágeno e do Hamamélis, um ingrediente conhecido por sua capacidade de tonificação, suavização de vermelhidão e inflamação na pele. De acordo com o Pinterest, houve um aumento de 305% nas buscas por Hamamélis e dados do Google Trends revelam que as pesquisas por colágeno atingiram um nível recorde. A China está entre os três principais países do mundo a liderarem essas buscas, fato que comprova o crescimento da demanda pelo produto no país.