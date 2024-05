10 inspirações de maquiagens que realçam olhos castanhos

Se você tem olhos castanhos, saiba que a maquiagem é capaz de realçar seu olhar. Seja para criar um visual misterioso, delicado ou colorido, existem técnicas de make que destacam a região dos olhos e elevam sua beleza. A seguir, listamos 10 referências para apostar já.

Contorno preto nos olhos

Entre as maquiagens que realçam os olhos castanhos, o contorno com o lápis preto é uma possibilidade. Depois de preparar a pele, use uma sombra marrom para desenhar o formato do desenho e, então, passe o lápis por cima. Quem tem dificuldade em fazer o traçado pode colocar uma fita no final da pálpebra, apontando para a diagonal, e passar o lápis.

Batom vermelho destaca olhos castanhos

Talvez a maneira mais antiga de destacar seus olhos, passar batom vermelho na boca gera um contraste com as outras cores do rosto e aumenta a atenção para essas outras partes. Considere o seu subtom de sua pele para fazer a escolha do batom: se for frio, use uma opção mais puxada para o vinho; se for quente, invista em um mais alaranjado.

Continua após a publicidade

Delineado gráfico preto

Quando a pálpebra é colorida de preto, o efeito criado é de um olho mais claro. A dica para quem deseja reproduzir essa referência é delimitar o desenho com um lápis e, então, preencher o espaço completamente. Pessoas que nunca usaram esse tipo de make podem estranhar em um primeiro momento, por isso a importância de testar alguns dias antes em casa.

Sombra marrom com iluminador

Ninguém precisa de uma maquiagem complexa para ter seu olho realçado. Prova disso é o visual composto por sombra marrom, iluminador nas pálpebras e batom vermelho. Nessa maquiagem, o mais importante é a sombra ser levemente mais escura que seu tom de pele natural, assim você consegue chamar atenção para essa região do rosto.

Continua após a publicidade

Olho marrom esfumado

Clássicos são clássicos, não há como negar! O esfumado marrom faz parte da maquiagem de milhares de mulheres por sua delicadeza, praticidade e elegância.

Para reproduzir o visual, tenha em mãos dois tons de sombra marrom, um mais claro e um mais escuro, além de uma preta. Aplique a mais clara em toda a extensão e, com um pincel, esfume a mais escura no côncavo. Passe o lápis preto na linha d’àgua e use uma máscara de cílios.

Delineado e iluminador nas pálpebras

Desde que as influenciadoras de beleza começaram a apostar em delineados gráficos com iluminador na parte central, muitas pessoas têm buscado utilizar a maquiagem nesse estilo. A boa notícia é que ele pode beneficiar ainda mais quem tem olhos castanhos, graças a seus contornos e toques de iluminação.

Faça o desenho do delineado, com a ajuda de uma fita, depois preencha a região. Com o lápis sujo de sombra marrom, desenhe uma linha do final do delineado até o começo da pálpebra, criando um “c” deitado. Por fim, é só aplicas as películas de brilho no meio.

Pêssego destaca olhos cor de mel

Uma pesquisa da Cult Beauty revelou que a cor da Pantone de 2024, a Peach Fuzz, desencadeou um aumento de +74% nas pesquisas por “maquiagem pêssego”. É nessa linha que sombras, blushs e batons nessa cor são tendências confirmadas, tudo isso enquanto valorizam os olhos castanhos.

Continua após a publicidade

Sombra azul em formato de delineado

Outra cor que destaca o castanho dos olhos é o azul. Use a sombra na pálpebra móvel para garantir o aspecto que você procura nessa região.

Sombra e blush rosas para olhos mel em destaque

Pessoas com olhos cor de mel são valorizadas pelo rosa. Nada melhor, então, do que aplicar a sombra, o blush e o batom nessa mesma cor.

Continua após a publicidade

Sombra azul clara e make clean

Como falamos, o azul é capaz de realçar o olhar. O tom mais claro, porém, é uma opção ainda mais interessante para quem procura um look mais autêntico e criativo. Basta pincelar o azul na pálpebra móvel e abaixo dos olhos para ter o visual perfeito para alguma festa.