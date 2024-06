Evento promove escuta ativa, reflexão e conexão em São Paulo

O evento “Sentir: vivências nos mudam” oferece uma programação que mescla escuta ativa, reflexão e conexão no dia 29 de junho, em São Paulo. Palestras, rodas de conversa e vivências sensoriais estão previstas para a partir das 16h na Odette – Casa de Cultura – que idealizou o encontro em parceria com o canal Histórias de Terapia, onde as pessoas contam experiências de vida lavando louça.

Alexandre Simone e Lucas Galdino, criadores do canal, receberão a jornalista Izabella Camargo, especializada em saúde do trabalho, e a empresária Doria Miranda para uma conversa sobre como a escuta ativa mudou suas vidas.

“Produzimos histórias para a internet há mais de seis anos e a nossa experiência diária comprova que as pessoas querem se reconectar”, conta Lucas, sobre a iniciativa.

PROGRAMAÇÃO

Além de drinks, haverá também um pocket show autoral da cantora Nina Camillo, misturando pop, MPB, jazz e neo soul. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam a partir de R$ 60 + taxa. Confira a programação:

SERVIÇO

Continua após a publicidade

Sentir: vivências nos mudam

Quando: 29 de junho, sábado, das 16h às 20h30

Onde: Odette – Casa de Cultura – Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista, São Paulo/SP

Ingressos: Sympla – a partir de R$ 60,00 + taxa.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.