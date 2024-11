Dia do Empreendedorismo Feminino: conheça 7 líderes para se inspirar

O Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro, é uma data dedicada a valorizar as conquistas e os desafios enfrentados por mulheres empreendedoras em todo o mundo. O marco busca promover a igualdade de gênero no ambiente de negócios e incentivar iniciativas que ampliem as oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho. Em um cenário em que muitas enfrentam barreiras estruturais e preconceitos, essa celebração ressalta a importância de criar condições mais justas e inclusivas.

A data também é um momento de inspiração e troca de experiências. Histórias de sucesso de mulheres que lideram negócios inovadores mostram que o empreendedorismo feminino é uma força transformadora. Além de impulsionar a economia, elas promovem mudanças sociais ao empregarem outras mulheres, investirem em educação e atuarem em comunidades vulneráveis.

Abaixo, veja a história de líderes para se inspirar:

Patrícia Lima, CEO e fundadora da Simple Organic

Com experiência em comunicação e publicidade, a líder da marca de beleza limpa busca por um propósito significativo e no setor de cosméticos. Sua ideia é apostar não só produtos de alta qualidade, mas também em valores de sustentabilidade e autenticidade. Hoje, a Simple Organic tem 29 lojas físicas e está presente em 3 mil farmácias espalhadas pelo país.

Amanda Cassou, Cofundadora da Gallerist

Apaixonada por moda, decoração e arquitetura, Amanda é uma das fundadoras do Gallerist, e-commerce de moda que hoje conta com quatro lojas físicas. Dona de um olhar apurado e criativo, ela inova em suas criações autorais. Na linha de frente das marcas Framed, Allmost Vintage e RSVP, a sócia também compartilha suas experiências no mundo da arte sem deixar de lado seu senso de humor.

Luana Genot, fundadora do ID_BR

Com uma sólida formação acadêmica em publicidade e marketing pela PUC-RIO e especialização na University of Wisconsin, Luana Genot é fundadora e CEO do ID_BR e sob sua liderança o instituo tem se destacado no desenvolvimento e expansão de programas educacionais antirracistas e ações afirmativas em todo o Brasil. Além disso, é autora dos livros Mais Forte – Entre Lutas e Conquistas, o mais recente infantil Guerreiras do Sim e Sim à Igualdade Racial, que foi finalista do prêmio Jabuti em 2020. Reconhecida por seu compromisso com os direitos humanos, ela é membro da Rede Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, além de integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República.

Renata Gomide, Vice-presidente do Grupo Boticário e fundadora da Eudora

Renata Gomide é formada em Administração pela FAAP, em Marketing pela ESPM e tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV. Desde 2015 no Grupo Boticário, ela esteve à frente da construção da marca Eudora, liderou a unidade de negócios de Quem Disse, Berenice? e ocupou a posição de diretora executiva de branding e comunicação de todas as marcas de consumo do Grupo. Em 2022, a vice-presidente assumiu a nova posição com a missão de continuar contribuindo na construção do melhor e maior ecossistema de beleza para o mundo.

Bianca Andrade, CEO e fundadora da Boca Rosa

A empresária e influenciadora digital começou sua carreira com tutoriais de maquiagem no Youtube há mais de uma década. Posteriormente, ampliou sua atuação como empreendedora no ramo de maquiagem. Fundadora e CEO da holding Boca Rosa Company, Bianca lançou, em 2024, sua primeira marca de cosméticos, que vem se destacando no mercado pelo respeito aos consumidores. Agora, tem liderado a expansão de sua empresa com foco em estratégias de marketing, pesquisa e inovação.

Emily Ewell e Duda Camargo, co-fundadoras da Pantys

Emily é apaixonada por saúde, inovação e tecnologia. Trabalhou mais de 10 anos em marketing digital, voltado à saúde para setores privados, públicos e ONGs internacionais. Seu conhecimento em engenharia química vem com mestrado duplo de MBA e saúde pública pela UC Berkeley. Ela começou a criar uma calcinha absorvente para o mercado brasileiro após trabalhar para um investidor de e-commerce em Boston, nos Estados Unidos e, a partir daí, desenvolveu um produto que tivesse o dobro da absorção das marcas estrangeiras existentes, garantindo uma maior proteção e reduzindo a necessidade de trocas ao longo do dia.

Maria Eduarda Camargo é COO, CFO e co-fundadora da Pantys, é formada em administração pelo Insper e já foi listada na Forbes Under 30 como uma das mais brilhantes profissionais do mercado. Fascinada por iniciativas de design de moda, sustentabilidade e empoderamento feminino, se dedicou a moldar o design da marca com produtos feitos no Brasil, projetados por mulheres brasileiras, para mulheres brasileiras. Com experiência familiar na produção e distribuição de lingerie, também possui expertise em finanças e comércio.

