Instituto C&A e Nordestesse laçam coleção com empreendedoras nordestinas

O Instituto C&A em parceria com Nordestesse criou um projeto para promover 10 marcas de moda nordestinas administradas por mulheres. Eles selecionaram empreendimentos para desenvolver uma coleção com elementos urbanos, elegantes e atemporais, estimulando as vendas destes negócios. As peças serão comercializadas no marketplace da varejista, o Galeria C&A, a partir de 4 de julho.

As marcas selecionadas são Demodé, Sherida, Funlab, Carnávalia, Vivian Lazar, Vem Meu Bem, Seja Balbina, Casa de Maria, Xique-xique e Carlotte. Quem ficou responsável pela curadoria foi o Nordestesse, um hub criativo que registra, amplia e fomenta a produção, as discussões e o talento de marcas e serviços de empreendedores nordestinos.

A escolha levou em conta a distribuição geográfica, de modo a contemplar os 9 Estados da região. Também consideraram o resgate de tradições artesanais ancestrais, como o crochê, bordados e a cestaria, além do impacto social e ambiental causado pelas marcas, serem dirigidas por mulheres e/ou empregarem majoritariamente mulheres em sua cadeia produtiva.

“Procuramos trazer um time de marcas com estilos diversos, em sintonia com o caráter democrático do Galeria C&A, mas que carregassem alguma dessas características em seu DNA. Boa parte delas tem menos de 4 anos de vida, são nomes que podem e devem ser mais conhecidos nacionalmente”, diz Daniela Falcão, sócia-fundadora da Nordestesse.

“Além de oferecer mais visibilidade, comercializar os produtos no marketplace da C&A é importante para democratizar o acesso e conhecimento às produções destas marcas tão ricas culturalmente. Esse trabalho feito a muitas mãos foi necessário para criar conexão e fortalecer o objetivo de entregar uma moda com propósito que cause, de fato, uma mudança de paradigmas”, comenta Gustavo Narciso, Diretor Executivo do Instituto C&A.

As 10 empresas selecionadas têm estilos variados, mas que dialogam com as principais tendências de moda da atualidade. Indo desde roupas íntimas com tecidos sustentáveis, peças com bordado, roupas do estilo activewear, itens de crochê, modelos com fuxico, patchwork, até bolsas.