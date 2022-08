Podcasts que incentivam ações para um mundo melhor

Do true crime à moda, passando pela música, cinema e basicamente qualquer assunto que se possa pensar, a oferta de podcasts nas mais diversas plataformas só aumenta. Dentro dessa super variedade, que tal consumir conteúdos nos inspirem a ser melhores pessoas a cada dia? Aqui vão algumas recomendações:

Apresentado pela premiada jornalista chileno-brasileira Paulina Chamorro, o podcast Vozes do Planeta recebe convidados para debaterem sobre questões socioambientais que afetam nosso planeta. Durante as conversas, Paulina convida o público a refletir sobre mudanças climáticas, poluição, desmatamento, economia e outros assuntos que são pauta na luta por um mundo mais sustentável.

A comunicadora e ativista ambiental Giovanna Nader apresenta O Veneno Mora ao Lado, um podcast de conscientização ecológica em que recebe a cada semana um convidado diferente para debater sobre temas referentes ao meio-ambiente. A conversa se aprofunda na complexidade do tema do uso de agrotóxicos em diferentes regiões do Brasil, contextualizando o público no entendimento sobre o perigo do manejo irresponsável dos pesticidas.

Apresentado por André Carvalhal, escritor e especialista em design para sustentabilidade, o Nat Geo Podcast conta com sete episódios e recebeu diversos convidados especialistas em meio ambiente para falarem sobre sustentabilidade, clima, economia, mares, redes sociais, entre outros assuntos em prol do Planeta Terra.

Continua após a publicidade

Com episódios novos toda segunda-feira, o podcast Estamos Bem? é apresentado por Barbara dos Anjos e Thiago Theodoro, e convida os ouvintes a embarcarem em uma jornada de autoconhecimento em busca de jeitos mais leves de viver a vida. Dentre os assuntos abordados no programa estão o amor, a compreensão, a saúde mental e muitos outros.

Apresentado pelo renomado médico, cientista e escritor brasileiro Drauzio Varella, o DrauzioCast traz em seus episódios informações importantes sobre medicina e cuidados pessoais. Sempre com a ciência ao seu lado, o doutor busca ajudar as pessoas a entenderem melhor os casos da medicina e a buscarem ajuda quando necessário, além de se cuidarem diariamente.

Helena Galante, redatora-chefe de CLAUDIA, comanda a Jornada da Calma, um podcast onde ela recebe diversos convidados com histórias inspiradoras que compartilham com seus ouvintes quais decisões podem ajudar a trazer serenidade para o dia a dia, além de autoconhecimento.