Susan Miller: como o eclipse solar afeta seu signo nos próximos dias

Nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, um eclipse solar -que pode ser visto parcialmente em vários países da América do Sul, como o Brasil, e outras regiões do mundo – vai trazer diferentes influências aos signos do zodíaco.

Com a Lua Nova e o Sol em Sagitário, os setores de viagens, vida financeira e profissional estão em alta. Confira quais os impactos principais do fenômeno, segundo Susan Miller:

Áries

21/3 a 20/4

O eclipse solar em Sagitário turbina seu setor de viagens, tornando o clima propício a passeios. No entanto, em tempos de pandemia, é bom se precaver e tomar todos os cuidados necessários. As arianas devem aproveitar para se desligar das tarefas de trabalho e curtir a família nos próximos dias.

Touro

21/4 a 20/5

A energia do eclipse pede atenção ao seu bolso! Tome cuidado, taurina, para não sair gastando demais. Organização é a palavra de ordem. Caso sinta a necessidade, peça ajuda financeira a amigos e familiares ou mesmo um empréstimo no banco para dar conta de honrar com todos os compromissos. Não entre em pânico, pois no dia 16, Saturno e Júpiter vão dar uma forcinha para suas conquistas profissionais o que pode ajuda-la a pagar tudo o que deve.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A energia gerada pelo eclipse vai abrir as portas tanto profissionais quanto na vida pessoal. Para aquelas que têm compromisso, pode ser a hora de deixar a relação mais séria, noivar, e decidir até morar junto. Também é um bom momento para comprar imóvel. Aproveite, pois nessa semana, sua motivação e confiança estarão em alta.

Câncer

21/6 a 21/7

O setor profissional será impactado pelas energias do eclipse, mas é uma influência positiva e leve. Há possibilidade de mudança na empresa ou da chegada de um colega de trabalho que vai mudar seu cotidiano. Um novo interesse amoroso também pode surgir nos próximos dias.

Leão

22/7 a 22/8

O eclipse vai interferir na sua vida amorosa, leonina. Tome cuidado com discussões com seu parceiro, mas não se assuste, não será nada grave, com uma boa comunicação você será capaz de resolver todas as questões que surgirem. É só cultivar a paciência e a sua capacidade de escuta. Já as solteiras terão a chance de conhecer uma pessoa interessante. O momento também traz um fôlego criativo nesse fim de ano e você terá a chance de iniciar novos projetos com retorno financeiro.

Virgem

23/8 a 22/9

Lar e família estão no centro das atenções das virginianas. O eclipse traz energias que são boas para quem deseja mudar de casa ou fazer uma reforma. Ajudar algum familiar pode trazer satisfação, experimente essa atitude e o resultado será gratificante. Novidades no trabalho poderão surgir nos próximos dias, com o aparecimento de demandas profissionais.

Libra

23/9 a 22/10

Você terá notícias sobre algum familiar, libriana. As energias do eclipse também afetam assinatura de contratos. Tenha certeza de que entendeu tudo e não tenha medo de pedir ajuda a um advogado para esclarecer eventuais ambiguidades. Dias alegres na dua vida amorosa virão em breve com a chegada a Saturno em Aquário e o encontro do planeta com Júpiter.

Escorpião

23/10 a 21/11

O eclipse solar trará um novo ganho de renda. Podem surgir novas fontes de trabalho, fique alerta para o seu setor profissional pois há chance de novos projetos. Se já não o fez, tente usar o dia de hoje ou amanhã para cuidar do visual e aproveitar a passagem de Vênus pelo seu signo.

Sagitário

22/11 a 21/12

Coloque-se no centro de sua vida e reveja suas metas. A energia do eclipse dará mais clareza acerca de seus objetivos profissionais, aproveite para passar um tempo refletindo sobre o que faz, de fato, sentido, e o que já não tem mais tanta importância. Uma grande mudança positiva está para surgir na sua vida.

Capricórnio

22/12 a 20/1

O momento é muito bom para cuidar da saúde. Se tiver algum procedimento médico em vista, tente agendar para esses próximos dias para aproveitar as energias da Lua Nova em Sagitário aliadas aos efeitos do eclipse solar. Também é um bom período para ter mais privacidade e tocar um projeto ainda não divulgado.

Aquário

21/1 a 19/2

Vida social vai ficar mais agitada com as influências do eclipse solar e Sagitário, mas não descuide das precauções em relação ao distanciamento social. No entanto, mais do que o eclipse, é o encontro de Saturno e Júpiter no seu signo que vai trazer mais influência astral na sua vida, com grandes impactos e possibilidade de crescimento pessoal durante 2021.

Peixes

20/2 a 20/3

Boas possibilidades de aumentar a renda virão com a energia gerada pelo eclipse solar em Sagitário. Neste período podem aparecer oportunidades de carreira em que você obterá, além de ganho financeiro, mais prestígio profissional. Na vida amorosa, momentos de alegres, com Vênus em Escorpião até o dia 15. Com charme em alta, há chance de conhecer uma pessoa interessante, que lhe será apresentada por um amigo.