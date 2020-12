Eclipse solar total poderá ser visto nesta segunda (14)

Esta semana vai começar com um evento especial para os amantes de astronomia. Na segunda-feira, dia 14 de dezembro, ocorre um eclipse solar que pode ser visto parcialmente em vários países da América do Sul, como o Brasil, e outras regiões do mundo.

Apesar da boa notícia para os brasileiros, o fenômeno só poderá ser visto em sua totalidade em pontos do Chile e da Argentina. O efeito vai durar 24 minutos, em que a lua nova vai passar sobre a face do Sol e cobri-lo completamente por pouco mais de dois minutos. O fenômeno está previsto para acontecer por volta do meio-dia e proporciona uma visão diferente de acordo com cada localização.

Caso não seja possível ver o acontecimento a olho nu de onde você está, a dica é que a Nasa vai transmitir ao vivo o eclipse na América do Sul, a partir das 11h40 (horário de Brasília) do dia 14 de dezembro.

O que é exatamente um eclipse solar?