Tarô: energia é de novos começos na semana entre 21 e 27 de fevereiro

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Olá, tudo bem?

A carta do Louco indica o início de alguma coisa, o primeiro passo. Liberdade, independência, surpresa, mudança de rumo, capacidade de lançar-se, desprendimento, impulsividade, livre expressão. Pode também mostrar viagens.

A carta do Louco é geralmente positiva, indicando novos começos.

Quando aparece, pode significar que você está prestes a embarcar e se arriscar em uma nova e inesperada aventura. Como, por exemplo, iniciar uma atividade ou fazer algo inovador. Dá até um frio na barriga, mas é muito bom! Enfrente o desconhecido com o coração aberto e de forma destemida.

O Louco é imprevisível, fora do padrão, surpreendente. A mudança que o Louco pode trazer, geralmente, é muito bem-vinda. Às vezes é bom dar uma “de louca” e não ser tão certinha e dentro dos padrões. Não tenha medo! Se joga!

Com as experiências novas, existe o risco de falhar. Mas quem não arrisca não petisca, não é mesmo? Este arcano diz que “é preciso conjugar o espírito destemido das crianças com a liberdade dos sábios, enfrentando corajosamente as incertezas e os riscos da estrada da vida.”

Então, siga o conselho de Raul Seixas na música Maluco Beleza: “Enquanto você se esforça pra ser/Um sujeito normal/ E fazer tudo igual/ Eu do meu lado aprendendo a ser louco/ Um maluco total/ Na loucura real/ Controlando a minha maluques/ Misturada com minha lucidez/ Vou ficar/ Ficar com certeza/ Maluco beleza…”

Nesta semana, procure se divertir, se desligar dos problemas cotidianos e se aventurar em algo que ainda não fez, mas que adoraria ter feito. Não tenha medo de ser feliz!

Boa semana e muita luz!