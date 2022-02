Horóscopo semanal de 20/02 a 26/02: período é de foco no profissional

Áries: o trabalho pede um pouco mais de movimento, com foco no futuro. Suas decisões de agora vão impactar novas escolhas em breve e tudo o que você deseja, mesmo que não acredite, pode vir a acontecer. Seu lado emocional pede um pouco de atenção, procure entender os sentimentos que estão chegando e não tente passar por cima. Muitas coisas vêm acontecendo para que você se fortaleça.

Touro: sua carreira vem dominando seus pensamentos nos últimos tempos, com propostas de mudanças e algumas incertezas. Não tente controlar o fluxo, apenas entre na onda das novas oportunidades que surgirem, sem medo. Um projeto pode alavancar e você vai ficar orgulhosa, querendo mais. O universo te pede um pouco mais de coragem para se jogar na vida.

Gêmeos: você vem em um ritmo frenético de movimento, trabalho e demandas. Isso porque Júpiter, e agora o Sol, movimentam e expandem tudo aquilo que você encara como propósito. Nem que você queira vai passar despercebida, sem ao menos encontrar alguma oportunidade para se destacar ou aumentar seus ganhos. O romance, mesmo que não esteja como você gostaria ou idealiza, te promove um amadurecimento, fazendo com que você se prepare para novos tempos – e novas pessoas.

Câncer: caso você esteja envolvida com contratos, projetos e processos, a vibe está boa para resolução. É hora de acertar as coisas, encerrando alguns ciclos e dando espaço para novos. Algumas relações de amizades também ganham movimento e você estará disposta a entender de vez quem está ao seu lado e quem não está. Temporada boa para trabalhar sua fé, espiritualidade e questões de autoconhecimento. Vai te fazer um bem danado para entender o que se passa a fundo por aí.

Leão: rotina de trabalho ganhando força e o que menos você vai quer é ficar parada. Contato com novas pessoas, projetos e até mesmo um trabalho novo, caso esteja nessa pegada, pode dar as caras. Suas ideias estarão mais brilhantes que o normal e essas atitudes podem chamar atenção de quem precisa. Bom momento para colocar as coisas nos trilhos com o par. Diálogo é tudo nessa vida, só não desperdice com DRs sem sentido.

Virgem: suas boas ideias ganham forma e alguma ideia que você considerou encerrada pode voltar a fazer parte dos seus planos. Bom período para usar das redes sociais para propagar projetos e até mesmo encontrar uma nova oportunidade. Momentos de cumplicidade e boas energias nos romances. Tire alguns momentos para cuidar desse relacionamento com muito romantismo.

Libra: rotina de trabalho ganha um certo movimento de energias reforçadas, fazendo com que você se destaque, mesmo sem querer. Você pode ser chamada a integrar um projeto que fará seu coração vibrar com as possibilidades que podem vir dele. Entregue-se! Temporada boa para paqueras e romances. Pessoas que te estimulem intelectualmente podem chamar atenção – inclusive, alguém que você conhece através de amigos e colegas pode dominar seus pensamentos nas próximas semanas.

Escorpião: sua carreira vem ganhando mais espaço por aí e, tanto para seguir nela, quanto para modificá-la de algum jeito, os astros dizem “amém!”. Não tenha receio de expor o que pensa ou dar sua opinião – atitude que será louvada e notada. Você estará com uma vibração mais animada e, mesmo que não queira, não tem como não chamar atenção. Pessoas novas entram em sua vida e uma delas pode fazer você enxergar semelhanças que poderão te encantar. Abra-se para as oportunidades que a vida te oferece.

Sagitário: período muito favorável para novos estudos e conhecimentos, fazendo com que você expanda cada vez mais. Cursos de curta duração serão os preferidos, uma vez que você tem pressa em se desenvolver – encare com todo o foco do mundo, porque você vai colher bons frutos disso. Semana boa para dar uma fugida para outros lugares com o objetivo apenas de refrescar um pouco a cabeça. Pode te fazer um bem danado.

Capricórnio: finanças ganhando o movimento necessário para você reorganizar o que precisa e dar novos direcionamentos nesse setor nos próximos tempos. A temporada será de surpresas, com novos projetos, contratos e oportunidades que te ajudam a aumentar a renda, mas lembre-se de não colocar os pés pelas mãos e gastar por impulso. Mantenha o foco.

Aquário: mercúrio entra em seu signo trazendo rapidez em resoluções, mais trabalho e novidades. Depois da sua temporada, é chegada a hora de continuar com o trabalho intenso, focando naquilo que realmente importa para você. O momento é de novidades também em outros setores da vida. Você estará mais comunicativa e este ar não passa batido, pode se abrir para pessoas novas entrarem em sua vida.

Peixes: o sol pede passagem por aí e vem trazendo uma renovação, junto ao encerramento de ciclo. Aguarde por uma estrelinha de boa sorte ao seu lado, as coisas tendem a encontrar seu caminho correto, mesmo que te pareça errado no momento. Tire momentos para curtir você mesma sem se preocupar com os outros (faça esse esforço). Alguns sentimentos ganham força e pedem para que você tenha paciência com você mesma. Tudo chega no momento certo.

