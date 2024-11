Portal 11/11: entenda como a data afeta a sua vida, segundo a numerologia

Que tal aproveitar o alinhamento dos astros para mentalizar boas energias? Nesta segunda-feira (11/11), é celebrado o portal energético mais poderoso do ano.

Dias em que há a repetição de números são conhecidos, na numerologia, como grandes portais energéticos. O 11 de novembro é um dos mais famosos, e é conhecido como “Mestre Intuitivo”.

A repetição de algarismos potencializa as características de cada número, como se o seu significado fosse dobrado.

Significado da data

O número 11 traz o conceito da unidade dentro da espiritualidade. Assim, é um lembrete para que haja a sintonia com os pensamentos, intenções e desejos. Nesta data, a numerologia aponta para a fé, criação e concentração.

Quando o portal 11/11 se abre, há a possibilidade do indivíduo olhar para dentro de si, pois há uma maior influência da intuição e sensibilidade aguçada. Por isso, é comum nos sentirmos mais vulneráveis ou alterados.

No Tarot, o número 11 está associado à carta Força, que simboliza coragem, compaixão e autoconfiança, reforçando a importância de enfrentarmos desafios com resiliência e a necessidade de dominar as emoções.

Na astrologia, o número 11 está na casa das amizades, grupos e objetivos de longo prazo. Avaliar as pessoas ao seu redor é muito importante neste dia.

Práticas para incorporar neste portal

Limpeza Energética: antes de iniciar novos projetos é fundamental liberar energias negativas

Lista de metas: crie um quadro de desejos que represente as suas intenções e objetivos

Meditação: pratique uma meditação focada na definição de suas intenções

Práticas de humanitarismo: se conecte com o próximo

Entre em comunhão com seu corpo : ouça o que ele pede

