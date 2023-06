Descubra o significado de cada número na numerologia

Todo espiritualista de plantão já ouviu falar sobre numerologia — área do esoterismo que investiga as propriedades energéticas dos algarismos. Resumidamente, cada número é formado por símbolos, que por sua vez revelam informações sobre a personalidade, as tendências e os eventos da vida de uma pessoa.

Pensando nisso, entrevistamos Raphael Kakazu, espiritualista e criador da página “Covil dos Feiticeiros” (@covildosfeiticeiros), que revela o significado de cada número e como aplicar este conhecimento no dia a dia. Confira:

Número 1

O número 1 representa o poder de ação; da liderança e da iniciativa. “É o principal número para iniciantes pois traz coragem, independência e ambição direcionada à conquista dos desejos”, explica Raphael.

Número 2

O número 2 é ligado à gentileza, ao altruísmo e à empatia. “A força desse algarismo faz aflorar o cuidado com o próximo juntamente com a harmonia das relações”, revela o especialista.

Número 3

O três representa a expressão criativa. “Ele é dinâmico, cheio de disposição intelectual e extroversão. De forma espiritual está ligado à harmonia dos planos material, astral e espiritual, ou seja, corpo, mente e espírito.”

Número 4

“Muito ciente do mundo material, o quatro é o símbolo da praticidade na vida. Ele oferece segurança, tradição e estabilidade acerca dos objetivos de vida”, afirma. Raphael também conta que esse número está conectado à carreira, inspirando valores que trazem prosperidade.

Número 5

Extremamente sensual e libertino, o cinco é energético, inquieto, impulsivo e charmoso. “Evocando uma imaginação fértil, ele inspira sensualidade e prazer, anistia e paz, tudo ao mesmo tempo”, pontua o criador do “Covil dos Feiticeiros”.

Número 6

De acordo com o especialista, o número seis traz um senso humanitário para as nossas relações, além de lealdade tanto conosco quanto com os outros. “Ele é bastante ligado à família e ao senso de responsabilidade, inspirando altruísmo e uma enorme satisfação em ajudar os outros”, aponta.

Número 7

Regido por uma vibração de exigência e perfeccionismo, o sete facilita a organização e os resultados práticos. “É um número ligado ao saber e à concentração em tarefas”, explica o espiritualista.

Número 8

Esforçado e habilidoso, o oito emana ambição e foco para executar objetivos a longo prazo. “Ele pode trazer um pouco de frieza por conta de sua energia focada, mas é ótimo quando queremos direcionar as nossas forças em prol da luta pelos objetivos”, clarifica.

Número 9

Emocional e prestativo, o nove está ligado às artes, à criatividade e à beleza. “Ele carrega um senso estético assertivo e um magnetismo pessoal elevado, sendo muito parecido com o cinco no quesito sensualidade.”

Como atrair a energia dos números na rotina

Raphael Kakazu afirma que uma boa forma de implementar a energia dos números na rotina é através de símbolos de fácil identificação. Ele exemplifica: “Se eu quero ser uma pessoa mais criativa e, consequentemente, expressar essa imaginação com mais clareza, usaria o número três para tal. Você pode usar três anéis ou três colares para simbolizar a energia do número ou até mesmo colocar lembretes a cada três horas para fazer uma mentalização do objetivo que deseja alcançar.”

Para o especialista, o mais importante no momento de utilizar a simbologia dos números no cotidiano é manter a simplicidade da prática, visando inserir os números em momentos corriqueiros: “Isso serve para que a lembrança esteja sempre latente e não nos percamos do que queremos devido à correria do dia a dia.”

“Outra técnica que gosto muito é associar a numerologia aos hábitos saudáveis. Exemplo: fazer seis refeições ao dia com o objetivo de atrair mais carinho e amor para a minha vida, beber dois litros de água para me conectar com a harmonia do universo ou até mesmo realizar uma hora de exercício físico para aumentar minha disposição e gana para correr atrás dos meus objetivos”, conclui.