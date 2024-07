Defumação: guia para limpar as energias do lar

Defumar a casa é essencial para afastar as más energias do lar, protegendo o bem-estar físico e emocional de todos que ali residem. Contudo, muitas pessoas têm dúvidas acerca de como fazer a defumação, como montar um defumador caseiro e com qual frequência “limpar o ambiente”.

A seguir, Sunna Taróloga, consultora esotérica da Astrocentro, traz o passo a passo de como realizar uma defumação sem erros:

Por que a defumação é importante

De acordo com Sunna, quando queimamos ervas e óleos em um ambiente, estamos extraindo a força vital e ancestral destes elementos e os usando para purificação e requalificação energética tanto do lar, quanto de nós mesmos.

“Assim, todo o poder energético dessas ervas e óleos, que estão concentrados por meses e anos, têm a capacidade de desagregar energias densas, miasmas astrais que frequentemente estão em nossos ambientes e formam pensamentos destrutivos, como raiva, mágoa e rancores”, explica Sunna.

A consultora esotérica pontua que todos esses sentimentos e vibrações negativas se agregam em nossos corpos, somatizando doenças emocionais e físicas. Por isso, é tão importante fazer a defumação de tempos em tempos.

Com qual frequência realizar a defumação?

Segundo Sunna, a defumação do lar pode ser feita uma vez por semana a fim de manter as vibrações em equilíbrio, não permitindo que os miasmas astrais voltem a se concentrar na casa, trazendo desconforto e alterações mentais e físicas.

“Lembrando sempre que nossos bons pensamentos e ações positivas nos ajudam a manter esse ambiente em total equilíbrio. A defumação é um extra que contribui ainda mais para que a negatividade não se instale”, ressalta.

Ervas de defumação

Aqui, Sunna afirma ser importante escolher as ervas com cuidado, a fim de ter uma defumação assertiva. Para ela, estas são as melhores opções para uma boa defumação:

Guiné

Arruda

Manjericão

Aroeira

Comigo-ninguém-pode

Artemísia

Espada de São Jorge

Alecrim

Como fazer defumador caseiro com lata

É muito importante que as ervas escolhidas estejam desidratadas para que possam ser queimadas. Muito cuidado ao utilizar o fogo! Você vai precisar de:

1. Um incensário ou uma lata;

2. Carvão;

3. Ervas de sua preferência;

4. Isqueiro.

“Coloque as pedras de carvão no incensário ou lata (se for utilizar uma lata é importante furar o fundo). Com cuidado para que não haja acidentes, pegue o isqueiro e acenda o carvão”, explica. Depois, coloque as ervas e, conforme elas forem queimando, vá incensando todos os cômodos do seu lar.

Passo a passo para defumar a casa

Primeiramente, a consultora esotérica pontua ser importante incensar o ambiente com as janelas e portas abertas. Depois, faça o passo inicial explicado acima.

“Faça os seus pedidos e deixe a energia das ervas atuar purificando o ambiente. Observe seus pensamentos e concentre-se no que deseja, estabelecendo assim uma conexão entre as ervas que estão purificando o lar e a sua vontade genuína de transformação energética”, afirma.

Se você morar em uma casa, Sunna indica, após realizar a defumação, deixar o incensário no quintal, perto do portão de saída, até que o carvão se apague para que possa ser descartado.

Caso não tenha um quintal, apague com água e descarte imediatamente o que restou da defumação no lixo, colocando para fora de seu lar.

Ponto de defumação

A seguir, indicamos alguns pontos de defumação que podem te ajudar a alcançar uma maior conexão energética na hora de defumar a casa:

