Entenda os pontos positivos e negativos de cada signo em relacionamentos

Para muitos, o signo do parceiro(a) é um tópico muito importante para um bom relacionamento. Além da aparência, personalidade e outros requisitos, esse aspecto se torna importante para aqueles que acreditam e compreendem as características associadas aos astros.

Para traçar melhor o perfil de cada um, pedimos para a astróloga Sara Coimbra descrever os principais pontos positivos e negativos de cada signo na hora de se relacionar. Confira:

Os pontos positivos e negativos de cada signo

Áries

Com uma energia contagiante, pessoas de áries sempre deixam o relacionamento mais dinâmico, sempre dispostos a enfrentarem desafios e aventuras com seus parceiros. Porém, eles podem ser impacientes e agressivos, o que compromete a comunicação do casal e pode levar a brigas e discussões.

Touro

Taurinos são carinhosos e protetores, o que proporciona estabilidade no relacionamento, além de valorizarem conforto e lealdade. Por outro lado, a teimosia dificulta as mudanças dentro da relação, dificilmente cedem em discussões, o que as deixa ainda piores.

Gêmeos

Geminianos são inteligentes e comunicativos, o que deixa o relacionamento mais interessante porque sempre buscam inovar na relação, abertos a novas experiências. Eles podem ser superficiais e instáveis, mudando de opinião e sentimentos rapidamente.

Câncer

Cancerianos são carinhosos e fiéis, dão apoio emocional ao parceiro, sempre com muita sensibilidade, o que permite uma conexão empática na relação. Porém, eles podem ser sensíveis demais, a ponto de se magoarem facilmente, causando inseguranças na relação.

Leão

Intensos e apaixonados, os leoninos transformam os momentos a dois. Com muita generosidade e entusiasmo, eles sempre incentivam o parceiro a viver a vida com intensidade. Orgulhosos, acabam tendo dificuldade em admitir erros, além de terem síndrome de protagonista.

Virgem

Atentos e dedicados, os virginianos oferecem apoios constantes em todas as situações, além de resolverem problemas de forma prática, o que auxilia muito na dinâmica da relação. Podem ser críticos e exigentes demais, tanto consigo quanto com os outros, o que pode gerar tensão no relacionamento.

Libra

Charmosos, os librianos proporcionam relacionamentos harmoniosos e equilibrados, além de sempre procurarem soluções pacíficas para conflitos. O principal ponto negativo é a indecisão, o que dificulta a tomada de decisões para o casal, e a ideia de sempre evitar conflitos pode levar a supressão de problemas não resolvidos.

Escorpião

Os escorpianos são muito intensos e leais, proporcionam uma conexão amorosa muito profunda. São leais e inabaláveis, sempre demonstrando comprometimento com a relação. Mas, toda essa intensidade também pode ser pelo lado ruim, eles são muito ciumentos e possessivos, sempre criando conflitos.

Sagitário

Espontâneos e otimistas, os sagitarianos fazem do relacionamento divertido e estimulante, com suas mentes abertas, buscando sempre novas experiências com seus parceiros. Por outro lado, eles têm dificuldade com compromissos e responsabilidades, o que pode gerar instabilidade no relacionamento.

Capricórnio

Capricornianos são responsáveis e comprometidos, garantindo uma relação estável e segura. Porém, eles são muito reservados quanto aos sentimentos, pessimistas por natureza e focados no lado profissional, o que pode dificultar o lado emocional.

Aquário

Originais e independentes, aquarianos proporcionam um relacionamento dinâmico e estimulante. Com uma mente bem aberta, eles sempre inovam na vida a dois. Contudo, eles têm problemas com distância emocional, dificultando conexões íntimas com o parceiro.

Peixes

Com empatia e compaixão, os piscianos criam um ambiente de amor e compreensão, criando momentos mágicos para a relação. Mas, eles tendem a idealizar muito o parceiro, o que pode gerar decepções e vulnerabilidades.

