Horóscopo do dia (12/09): as previsões para cada signo nesta quinta

O que os astros reservam para esta quinta-feira (12)? Bom, de acordo com a astróloga Vivi Pettersen, é importante que, especialmente hoje, tomemos cuidado com a sobrecarga no trabalho e ruídos de comunicação. Além disso, altos e baixos podem ocorrer, especialmente entre os nascidos em Virgem. A seguir, você confere o horóscopo diário para cada signo:

Horóscopo do dia (12/09) para os 12 signos do zodíaco

Áries: Mercúrio em seu setor de rotina faz com que seu trabalho passe por algumas movimentações, sobretudo de assuntos passados. Contudo, questões com comunicação podem também causar alguns ruídos, fique atenta para não se sobrecarregar.

Touro: A tensão do Sol com Júpiter em seu setor de finanças coloca você em alerta para tomar alguns cuidados extras, principalmente com gastos excessivos. Tenha cautela com investimentos, para que não entre em enrascadas. Hoje o dia pede mais organização.

Gêmeos: Júpiter, em seu signo, traça um desafio com o Sol, garantindo alguns contratempos em casa e em situações domésticas. Tenha cautela em querer resolver tudo de uma vez, levando a exageros. Mantenha-se firme em seus posicionamentos, pois serão importantes na hora de resolver o que precisa.

Câncer: Marte, em seu signo, faz um aspecto positivo com Mercúrio, em seu setor de comunicação, o que traz bons acordos e tratados importantes. Assuntos envolvendo estudos também são beneficiados com este trânsito. Porém, mantenha as emoções equilibradas para não se exceder.

Leão: Com Mercúrio e o Sol em seu aspecto financeiro, algumas iniciativas podem determinar os próximos passos daqui em diante. Contudo, tenha cautela com seu emocional, que pode ficar um pouco mais abalado com algumas questões que chegam sem aviso prévio. Mantenha o foco na solução.

Virgem: Sol em tensão com Júpiter e Mercúrio em harmonia com Marte oferecem um dia de altos e baixos, sobretudo no trabalho e nas questões com outras pessoas. Você estará mais aberta e receptiva, mas pode ter alguns desafios chatos na carreira que te impedem de seguir. Mantenha-se firme em seus objetivos.

Libra: Você pode ter um dia mais introspectivo, preferindo ficar nos bastidores, organizando e resolvendo o que precisa. O planejamento também se faz necessário, deixando com que você se coloque de forma mais ativa em suas metas. Tire o dia para ficar com pessoas mais próximas.

Escorpião: Com o trânsito do Sol e Mercúrio, você passa por um dia de boas percepções – tenha cautela com o excesso de pensamentos e de emoções, que pode trazer certo desequilíbrio. Utilize esse momento para traçar rotas mais robustas com ênfase em seu crescimento.

Sagitário: A carreira passa por transformações hoje, com excessos de cobrança e de responsabilidade. As parcerias também podem sofrer com isso, foque em centrar sua comunicação no desejo de resultados prósperos. No amor, saiba dividir o tempo de qualidade entre o pessoal e profissional.

Capricórnio: Com Mercúrio fazendo boas parcerias com Marte, suas relações pessoais e profissionais passam por momentos de encaminhamentos, com muito diálogo e sinceridade. Há um movimento de prosperidade em andamento, trazendo oportunidades de novos ganhos. Prepare-se!

Aquário: Júpiter em seu setor de expansão e crescimento pode trazer certas instabilidades emocionais, ocasionadas por ansiedade, principalmente. Mantenha a calma e o controle mental antes de se deixar guiar pelos pensamentos. Foque no seu crescimento e na sua jornada.

Peixes: Os relacionamentos passam por altos e baixos hoje, o que promove certa irritabilidade e vontade de que as coisas fluam no seu tempo. O aspecto emocional se faz necessário e pode trazer situações que mexam com sua intensidade. Mantenha a calma antes de pensar em desistir de algo.

Não se esqueça de conferir o horóscopo da semana e as previsões para o mês de setembro.

