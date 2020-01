O Eclipse Lunar em Câncer vai trazer conflitos entre razão e emoção

O décimo dia do ano será marcado pelas influências do eclipse lunar. Nesta sexta-feira (10), o fenômeno no qual a Lua é encoberta pela sombra da Terra poderá ser visto em algumas partes do mundo (no Brasil, apenas uma pequena parte do Nordeste poderá testemunhar o fenômeno). Mas essa não é a única curiosidade sobre o evento. Neste momento, a Lua estará a 15 graus do signo de Câncer.

Mas, afinal, o que isso significa? O astrólogo Brendan Orin, do Astrocentro, explica: “A Lua tem sua morada, sua exaltação, exatamente no signo de Câncer e o fato de ser ocultada traz preocupação além da conta com o passado, fazendo emergir inseguranças nos relacionamentos e também problemas com a autoestima”, revela a CLAUDIA.

Todos eclipses lunares em 2020 representam conflitos entre a razão e o coração, entre o consciente e o subconsciente, a realidade, e a fantasia. “Mesmo que [o eclipse lunar] não seja visível na nossa localização, ainda somos afetados por sua energia, independentemente de onde estamos no planeta”, explica Orin.

Isso significa que, durante os eclipses lunares que acontecerão neste ano (vão acontecer mais três!), de uma forma geral, será comum ver alterações no comportamento e no humor. “São momentos em que nossas emoções e sentimentos podem transbordar a pontos de serem claramente percebidos por outras pessoas”, completa o astrólogo.

É por isso que, nesta época, os relacionamentos familiares e amorosos podem passar por dificuldades. O ideal será refletir e se conscientizar sobre o que acontece em sua volta, para que os momentos de conflito sejam também oportunidades de aprendizado.

Calma, tudo vai dar certo

À princípio, essas informações podem até assustar, mas as mudanças trazidas por esse eclipse lunar serão, na verdade, positivas. Isso porque o fenômeno trará poderosas oportunidades de aprendizado e abertura de novos caminhos para cura e transformação. E esse efeito durará até o próximo eclipse lunar, que acontecerá em 5 de junho.

“As decisões que tomamos, as coisas que deixamos de lado e que terminamos durante as duas semanas entre a Lua Cheia e a próxima Lua Nova são de grande importância para o seu futuro. É um excelente momento para abandonar um hábito antigo, como parar de fumar, por exemplo”, explica Orin.

Ou seja, os eclipses lunares, como este que vai acontecer no dia 10, são responsáveis por causar “crises”, mas que serão necessárias para percebermos uma grande necessidade ou urgência. Por isso, aproveite o período para refletir sobre as necessidades nas diferentes áreas da sua vida, como o amor, a relação com o trabalho, saúde, e corpo.

Se você estiver pensando em iniciar um novo projeto, comece três dias antes ou três dias depois de um eclipse, já que são períodos de certa desordem e instabilidade energética.

Leia também: Horóscopo da semana de 6 a 12 de janeiro: valorize a harmonia

+ Horóscopo: as previsões de Susan Miller para janeiro

Horóscopo: Previsões astrológicas para todos os signos em 2020