Horóscopo: as previsões de Susan Miller para janeiro

Capricórnio

22/12 a 20/01

Nos dois últimos anos, você se dedicou muito ao trabalho. Foi um período duro e cansativo. Mas chegou a hora de colher os frutos de tanto esforço. Júpiter em seu signo desde o mês passado se encarregará de trazer as recompensas. Surgirão também oportunidades imperdíveis que irão contribuir para seu reconhecimento. O eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, trará um clima de mudança. Se estiver feliz com seu relacionamento, os laços serão fortalecidos. Mas, caso a relação venha se arrastando, é provável que finalmente tome coragem e decida que é melhor terminar de vez. Em qualquer uma das situações, o sentimento será de alívio por conseguir concretizar algo que já queria fazia tempo. Em meio a tudo isso, não descuide da saúde.

Aquário

21/1 a 19/2

As aquarianas terão um início de ano mais calmo e estarão meio introspectivas, dando valor a projetos pessoais e profissionais. É importante mesmo manter a discrição e não sair por aí contando sobre seus planos porque isso poderia atrapalhar o resultado do processo. Fique de olho na saúde física e, principalmente, mental. Se possível, comece a fazer terapia ou pratique atividades que levem ao autoconhecimento. Como o eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, deverá causar um pouco de turbulência no trabalho, será preciso um esforço máximo da sua parte para conseguir cumprir com suas entregas. Mas tudo vai melhorar com a chegada da Lua nova do dia 24. Você passará a ter mais controle sobre todos os aspectos da sua vida e vai se sentir mais forte e otimista. As questões amorosas também serão positivamente impactadas. Vênus, o planeta do amor, estará no seu signo na primeira metade do mês, tornando-a irresistível e criando as condições ideais para que você conheça gente nova.

Peixes

20/2 a 20/3

Sua vida social promete ser bem agitada neste mês. Surgirão muitos convites para festas e compromissos e você fará novas amizades. Talvez acabe se envolvendo com alguma instituição de caridade ou se engaje em uma causa com que se identifique. Isso a levará a conhecer muita gente interessante e também proporcionará boas oportunidades para a sua vida profissional. O eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, iluminará seu setor amoroso. Se estiver feliz no relacionamento, dará um passo adiante. Há grandes chances de engravidar. Mas, caso não esteja satisfeita com a relação, será o momento certo de pôr um ponto final. O dia 15 parece ser o mais favorável para encontrar alguém especial. Se já tem filhos, poderá receber uma notícia importante vinda de um deles. Do dia 3 deste mês a 16 de fevereiro, Marte estará na sua casa das conquistas, fazendo do período a melhor época do ano para conseguir progressos na carreira.

Áries

21/3 a 20/4

Marte, seu regente, em Sagitário a partir do dia 3, anuncia oportunidades de viagens divertidas em seu horizonte. Urano em movimento retrógrado colabora provocando um excelente efeito em seu salário, fruto de uma promoção que está a caminho. O eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, exigirá de sua parte um rápido ajuste às mudanças que estão por vir. Mas não se preocupe porque elas serão benéficas. O eclipse trará também a conclusão de um assunto familiar. Saturno e Plutão estarão em conjunção no dia 12, em um alinhamento que tende a afetar a vida pessoal, pois Plutão controla os segredos. Se algo desagradável estiver oculto, pode esperar que virá à tona nesse momento. Será preciso, então, se adaptar à nova situação gerada por essas revelações, mas, ao final, você verá que as coisas se encaminharão bem. Na Lua nova do dia 24, sua atenção estará voltada para as amizades. Uma delas, porém, poderá sofrer abalos passageiros por comentários sobre sua vida amorosa.

Touro

21/4 a 20/5

Com o eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, você trabalhará arduamente, mas verá as recompensas desse esforço logo nas semanas seguintes. O fenômeno também dará ênfase à sua capacidade de se comunicar com clareza, o que será muito benéfico caso esteja atuando como representante de sua empresa. A Lua nova em Aquário do dia 24 representa um momento importante para sua carreira. Você chamará a atenção de seus superiores e finalmente verá chegar o progresso pelo qual tanto esperava. Com o foco na profissão, pode ser que você sinta necessidade de expandir seus horizontes ou até decida começar um negócio próprio para ter mais liberdade e controle sobre sua vida e carreira. Nesse meio tempo, você ainda cairá na estrada para uma viagem de visita à família. Socialmente as relações começarão a melhorar com Vênus em Peixes a partir do dia 13, em especial no setor amoroso. O dia 15 promete grandes surpresas românticas.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Nos últimos tempos, cuidar das finanças tem sido sua meta. O foco está totalmente voltado para ganhar dinheiro, economizar e investir. A oposição de Saturno ao eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, reforçará a seriedade das decisões que você vem tomando no campo financeiro. A presença de Júpiter nesse setor sinaliza a chegada de uma boa fase. A partir do dia 3, Marte estará em Sagitário sugerindo uma parceria de negócios. Procure manter a mente aberta para lidar com diferentes pontos de vista, pois você não terá controle de tudo. Com sua personalidade maleável, não será difícil se sair bem. A Lua nova do dia 24 promete viagens para locais distantes, mas Urano em uma difícil angulação com o satélite poderá causar complicações. Verifique se está levando tudo de que precisa e providencie com antecedência as acomodações. Neste ano, sua remuneração profissional estará atrelada não só ao salário fixo mas também ao seu desempenho. Portanto, quanto melhor ele for, maior o seu ganho.

Câncer

21/6 a 21/7

Um parceiro romântico ou profissional deverá capturar toda a sua atenção neste mês. Júpiter em seu setor do casamento torna este momento o ideal para atar os laços, caso seja essa a sua intenção. Mas, se estiver hesitante em se comprometer, o eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, em seu signo, poderá aumentar ainda mais a dúvida, levando-a a terminar o relacionamento por força de circunstâncias externas. Do mesmo modo, o eclipse lhe trará clareza para compreender suas emoções, fazendo de janeiro um mês decisivo, do tipo “agora ou nunca”. Se tiver uma parceria de negócios, convém oficializá-la assinando contratos. A otimização de suas finanças fluirá de maneira mais eficiente após a Lua nova do dia 24. Sua vida profissional estará mais agitada que o normal até meados de fevereiro, impedindo-a de focar em outros aspectos. Por mais corrido que seja o período, lembre-se de que é imprescindível ficar atenta à saúde física e mental e não se descuidar da aparência.

Leão

22/7 a 22/8

Neste mês, você estará mais ocupada do que nunca no trabalho. Esteja preparada. Saturno pede uma postura realista e grande concentração na tarefa que você tem em mãos. Embora extenuante, o projeto valerá o esforço. Júpiter promete uma boa recompensa financeira pelo serviço bem-feito. Considerando toda essa carga, cuidar da saúde e da mente pode ser uma boa maneira de manter o estresse e a ansiedade sob controle. Se esteve longe da academia, um retorno agora talvez traga progressos gratificantes. No eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, algo deverá chamar sua atenção e mudar seu conceito sobre um relacionamento ou uma situação. A Lua nova do dia 24 lhe dará tempo para curtir a companhia da pessoa amada, que pode ter se sentido negligenciada durante o período em que você esteve voltada para a vida profissional. Nessa fase, Urano tende a romper com a tranquilidade. Por isso, cuidado com tudo o que disser ou poderá acabar provocando um colapso inesperado na relação.

Virgem

23/8 a 22/9

Você tem um mês muito feliz pela frente, virginiana! Graças a uma rara conjunção de planetas em Capricórnio, este pode ser o momento mais glorioso da sua vida amorosa em 2020. Se estiver solteira, as possibilidades de conhecer alguém especial serão grandes. Para as comprometidas, o amor se fortalecerá. No setor profissional, as notícias também são boas. Você terá a oportunidade de mostrar sua criatividade para uma pessoa muito influente. Arme-se de coragem e exponha suas ideias. Afinal, imaginação não lhe falta e você é capaz de impressionar os outros com sua arte. Na Lua cheia do dia 10, você estará cercada de amigos. Poderá contar também com alguém que deseja conhecer melhor. Mas talvez a boa sorte seja temporariamente interrompida na Lua nova do dia 24 pela necessidade de tomar providências no trabalho. Urano, o planeta das situações inesperadas, poderá comprometer o andamento de um projeto e caberá a você decidir como conduzir tudo. Vênus em Peixes a partir do dia 13 criará maior aproximação entre você e seu parceiro. Planeje uma surpresa. Ele vai adorar!

Libra

23/9 a 22/10

O ano começa agitado, envolvendo especialmente tudo que se refere à sua casa. Com Júpiter atuando nesse setor da sua vida, ele provavelmente será o mais beneficiado neste mês. Talvez você se mude, reforme o lar ou troque a decoração. Um parente pode precisar muito da sua atenção e assistência. É importante que você se mostre disponível. Aproveite para reunir a família e desfrutar de bons momentos juntos. O eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, trará boas novidades para a carreira – talvez um outro emprego, um aumento ou uma promoção. Seja o que for, demandará mais responsabilidade e foco, mas as recompensas valerão a pena. Como você dedicou muita atenção aos familiares no começo do mês, pode ser que eles estranhem agora sua ausência. Procure deixar claro que é apenas por um período, que tudo tende a se normalizar logo. Já a Lua nova do dia 24 favorece o amor. Você deverá receber muitos convites para sair e conhecer gente nova. Se já estiver comprometida, reserve mais tempo para curtir seu parceiro.

Escorpião

23/10 a 21/11

Janeiro promete ser bem movimentado para as escorpianas. Aproveite o clima de ano novo para tirar projetos do papel, começar algo que sempre quis fazer ou fechar contratos e acordos que vem postergando. É o momento ideal para colocar a vida em dia. O mês também poderá trazer viagens profissionais ou em família, em companhia de primos ou irmãos. O eclipse lunar do dia 10, durante a Lua cheia, ajudará a encerrar de vez algum assunto ou situação que se arrasta há meses. Talvez você se sinta pressionada no início, mas será bom para definir prioridades. A Lua nova do dia 24 fará com que você volte a atenção para questões referentes à casa. Em busca de renovação, talvez você decida fazer uma reforma ou mudar a decoração dos cômodos. Vênus, o planeta do amor, estará em Peixes de 13 deste mês até 7 de fevereiro, aquecendo o clima de romance. Procure sair. Quem sabe encontre alguém especial. Caso seja comprometida, resolva qualquer desentendimento.

Sagitário

22/11 a 21/12

O ano de 2019 foi incrível para você. Não faltaram oportunidades de crescimento pessoal, mas o retorno financeiro deixou a desejar. Considerando o tanto que você trabalhou e se esforçou, seus ganhos poderiam ter sido bem maiores. Mas agora os planetas estão agindo para mudar essa situação. Você colherá os frutos que merece e poderá se tornar um verdadeiro ímã de dinheiro neste ano. Ainda assim, é importante se controlar, pois, do mesmo modo que entrará muito, sairá também. Logo no dia 10, você conseguirá finalmente pagar uma dívida antiga. A partir do dia 24 e nas semanas seguintes, surgirão várias oportunidades de viagens curtas. Algumas delas envolverão trabalho, e Urano, o planeta das surpresas, poderá causar problemas. Esteja preparada para todo tipo de eventualidade. Marte estará no seu signo do dia 3 deste mês até 16 de fevereiro, tornando o período propício para desenvolver novos projetos.