Horóscopo da semana de 6 a 12 de janeiro: valorize a harmonia

A semana dá continuidade para alguns fenômenos astrais. Marte segue em Sagitário e Mercúrio em Capricórnio. A complexa conjunção entre Saturno e Plutão também permanece e alcança seu ápice no dia 12. Durante este período de transformações, o conselho é buscar paz e tranquilidade, evitando conflitos a todo custo.

A seguir, confira as previsões de Serena Salgado, astróloga do Astrocentro, para a semana.

Mantenha o pé no chão e mantenha uma postura organizada no começo da semana. A Lua em Gêmeos aponta a necessidade de trabalhar uma comunicação mais leve. O dia 10 tende a ser de forte introspecção, por isso respire fundo e opte por ser mais analítica que reativa. No domingo, as coisas voltam a ser mais tranquilas. A conjunção de Saturno e Plutão terá forte influência em seu campo profissional.

A Lua em seu signo na segunda-feira dá o pontapé necessário para você retomar o controle de seus planos. Na terça e quarta, foque no financeiro e tenha muita atenção a qualquer documento ou acordo que for assinar. No dia 10, aproveite para socializar. A Lua em Leão do domingo pede que as taurinas se atentem mais às pessoas que as cercam. A conjunção entre Saturno e Plutão mostrará que existem novos horizontes a sua espera.

Após uma fase irritadiça, as geminianas voltarão a se sentir melhores ao longo da semana. A Lua Cheia em Câncer no dia 10 afeta o setor financeiro, trazendo algumas preocupações relacionadas ao dinheiro. No domingo, a Lua em Leão cria um clima mais leve. A conjunção de Plutão e Saturno implica na necessidade de trabalhar questões do inconsciente para alcançar maior paz e equilíbrio. Autoconhecimento será o equivalente a melhor qualidade de vida.

Comece a semana com mais planejamento em suas ações. Na terça e quarta-feira, leia mais, aproveite sua própria companhia e analise o quanto cresceu até aqui. A conjunção de Saturno com Plutão afeta suas questões afetivas, trazendo a conclusão de assuntos que se desenvolveram em 2019. Para evitar problemas, melhor manter uma atitude desapegada. A Lua cheia em seu próprio signo aflora as emoções, portanto busque equilíbrio.

Na segunda-feira, exerça suas atividades profissionais com muita organização e praticidade. Nos dias 7 e 8, aproveite a Lua em Gêmeos para desenvolver ideias e planejar seu futuro. Trabalhos em equipe neste período também poderão ser frutíferos. A partir do dia 10, há maiores chances de mudanças emocionais acontecerem, por isso a interiorização pode ser fundamental. A conjunção entre Saturno e Plutão aponta uma necessidade de dar mais atenção à saúde.

A combinação de férias e Lua cheia em Touro da segunda pede das virginianas uma pausa para se organizar. Por outro lado, será melhor evitar se prender aos detalhes e tentar enxergar as situações de um ponto de vista mais amplo. Mantenha o foco e dê um passo de cada vez. A Lua em Câncer do dia 10 mexe com seu setor de amizades, afetando o emocional. Por ser cheia, a fase também é propícia para planejamentos. No domingo, tire um tempo para avaliar o que tem limitado sua felicidade.

Aproveite a Lua em Touro para organizar a rotina. A partir do dia 7, haverá uma maior abertura para buscar o novo e se reinventar. Bom momento também para investir em cursos, pois a Lua em Câncer influenciará seu campo profissional. No domingo, busque por atividades divertidas. A conjunção entre Saturno e Plutão pode afetar questões estruturais da família, portanto fique de olho!

A semana se inicia afetando seu campo emocional. Seja mais prática em tudo que estiver relacionado ao campo afetivo. Ao longo da semana, dedique também maior atenção ao seu próprio íntimo, trabalhando a interiorização. A Lua Cheia do dia 10 lhe deixará mais consciente sobre tudo aquilo que lhe dá mais ânimo e prazer. A conjunção entre Plutão e Saturno afeta tanto seu modo de se comunicar quanto o jeito de compreender o que lhe é passado.

Em Touro, a Lua traz maior disposição para lidar com o cotidiano com disciplina, o que se estende nos próximos dias com a transição do satélite para Gêmeos, que também mexe com o afetivo. No dia 10, é possível que seu lado emocional entre em descompasso e você fique mais possessiva. Para lidar com isso, uma boa pedida são exercícios físicos. A conjunção de Saturno com Plutão pode afetar seu campo financeiro.

Capricórnio

A Lua em Touro expande sua criatividade, permitindo inovação e maior entusiasmo em suas ações. A partir do dia 7, utilize mais o lado racional para lidar com a rotina. A Lua cheia em Câncer pede maior ponderação com as emoções e uma limpeza de objetos do passado. O domingo, por sua vez, será revigorante.

A conjunção entre Saturno e Plutão mexe com seu inconsciente, apontando áreas que precisam ser desobstruídas. Algo que estava parado há muito tempo pode voltar a fluir, mas para isso será preciso se soltar de velhas amarras e praticar o perdão. No começo da semana, é indicado organizar questões domésticas. A partir do dia 10, atente-se mais à saúde.

A concentração astral em signos de terra pede pé no chão e centralização de energias. Nada de ficar divagando em reuniões ou outras conversas comerciais. A Lua em Gêmeos será favorável para uma análise de questões familiares que necessitam de solução. Não deixe que os sentimentos aflorem tanto e observe mais as pessoas de seu convívio. A conjunção entre Plutão e Saturno aponta a abertura de caminhos, mas a iniciativa deve partir de você.

