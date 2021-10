Lua nova: Susan Miller mostra o impacto em todos os signos

A chegada do mês de outubro não poderia ser mais especial, afinal a Lua nova em Libra logo no início do período promete ser graciosa para com todos os signos. Seja nos relacionamentos, carreira, família ou no amor, esta Lua, que chegará ao seu ápice nesta quarta-feira (6), promete ser o início de algo especial para todos os componentes do zodíaco.

Confira as previsões da renomada astróloga Susan Miller para o seu signo e saiba qual área (ou áreas!) de sua vida será favorecida por este fenômeno!

Áries

Iluminado a sua sétima casa, que rege casamento e esforços colaborativos, a Lua nova do dia 6 contribuirá para que você assuma um papel ao qual não está tão familiarizada: o de agente passivo. Acostumada a sempre estar no comando, com o fenômeno você se sentirá mais aberta a trabalhar em grupo, criando fortes laços colaborativos. A tendência não será passageira e deve perdurar durante todo o mês. Por um lado, você verá o quanto isso será positivo para você. Às vezes, é bom dividir tarefas para que possa desfrutar de seu tempo livre.

Touro

Com Mercúrio retrógrado, sua carreira parece não ter se desenvolvido tanto quanto você desejava, mesmo trabalhando tão duro. Porém, você já pode se sentir animada, taurina, pois a Lua nova do dia 6 promete oferecer a você novas e surpreendentes oportunidades de trabalho quase que imediatas. Será prazeroso trabalhar em algo novo e diferente depois de tanto tempo. Tarefas pendentes também serão resolvidas com facilidade neste período. Não hesite de expressar suas ideias. Este é o momento oportuno que você precisava para elevar positivamente sua carreira.

Gêmeos

A Lua nova do dia 6 será especialmente gloriosa para você, geminiana. Iluminando a sua casa de amor verdadeiro, o fenômeno ganhará mais intensidade com a presença do Sol e dos planetas Marte e Mercúrio nesta mesma área. Se for solteira, este parece ser o momento propício para conhecer uma pessoa nova. Caso já esteja comprometida, desfrute da atmosfera positiva que este fenômeno transmitirá. Neste período será normal você se sentir mais criativa. Aproveite para desenvolver novos projetos ou curtir seu passatempo preferido. Se você estiver planejando uma gravidez, este também pode ser o período propício para iniciar as tentativas.

Câncer

Se você está planejando se mudar, temos boas notícias! A Lua nova do dia 6 virá especialmente para te ajudar a encontra um novo lar. Você terá diversos dias para procurar a sua nova casa, mas perceberá que suas escolhas serão iluminadas após a chegada deste fenômeno. Neste mesmo período, Vênus te fará uma visita, criando uma atmosfera romântica e divertida. Em ambas as áreas de sua vida, as coisas parecem estar fluindo bem. Aproveite as oportunidades e desfrute do romance.

Leão

A harmonia criada entre a Lua nova do dia 6, Mercúrio, Marte e o Sol vão aumentar seu desejo de viajar. O que acha de planejar uma viagem rápida? Busque por locais próximos à sua residência, mas que possam te transmitir aconchego. Seja na praia ou no campo, se manter off por uns dias será o ideal com essa Lua. Convide o seu cônjuge ou algum amigo próximo para te acompanhar nessa empreitada. A presença deles tornarão as coisas ainda mais agradáveis.

Virgem

A Lua nova do dia 6 virá para iluminar as suas finanças, virginiana. Se você esta precisando de um aumento ou de alguma renda extra, este é o momento ideal para pedir ao seu chefe ou começar a investir. Além da Lua, Marte, Mercúrio e o Sol também estarão ao seu favor, contribuindo para que a sua casa de rendas e posses seja impulsionada. Não se preocupe com as fontes de renda, os astros se encarregarão de encontrá-las para você e de impulsionar suas ações.

Libra

Este é o seu momento, libriana! A Lua nova do dia 6 estará em seu signo solar este mês, o que significa que você pode usá-la a seu favor em qualquer área de sua vida. O evento também será marcado pela presença do Sol e dos planetas Marte e Mercúrio, astros que te fornecerão o controle e a predominância que você precisa. Esta Lua também será o marco de um novo ciclo, o início de dois anos preciosos. Faça planos, coloque todos os seus sonhos em um papel e prepare-se, pois a tendência estabelecida por este fenômeno será duradouro. Vem coisa nova por aí!

Escorpião

Este promete ser um mês tranquilo para você, escorpiana. Suas atenções estarão mais voltadas para o seu interior durante este mês e a Lua nova do dia 6 seguirá esta tendência. Sua saúde mental e emocional serão o seu foco nesta Lua. Procure ajuda especializada se for preciso, o importante é que você esteja em harmonia com seus pesamentos. Este também será o momento perfeito para socializar, afinal, após trabalhar tanto, você irá se divertir ao rever alguns de seus amigos e jogar conversa fora.

Sagitário

Iluminando a sua casa de alegria, a Lua nova do dia 6 transmitirá a você muita leveza, romance e diversão, aspecto que você, sendo boa sagitariana, ama! Separe o tempo que precisa para relaxar e se divertir. Neste período, você verá que suas amizades estarão mais presentes do que nunca em sua vida. Além disso, as metas estabelecidas recentemente também serão alcançadas. Parece um sonho, mas é apenas o reflexo da gloriosa Lua, que também esta alimentando suas esperanças e seus desejos.

Capricórnio

O mês promete ser de grandes emoções para sua carreira e a Lua nova do dia 6, instalada em sua prestigiosa casa de honras, prêmios e conquistas, promete confirmar essa bela tendência. Com esse fenômeno, você poderá colocar os pés nas portas de executivos e pessoas influentes que te ajudarão a progredir. Você finalmente será notada por seu desempenho. O bom de tudo isso é que, junto com o desenvolvimento profissional, você verá a sua renda crescer. Aproveite!

Aquário

A Lua nova do dia 6 será igual ao seu mês, aquariana: repleta de oportunidades! Sua atenção será atraída para países estrangeiros e seus respectivos nativos. Normalmente, isso significaria que você viajaria para este lugar, mas neste caso estamos falando de relacionamentos comerciais com pessoas e empresas do exterior que serão estabelecidos. Aproveite a coragem que esta Lua te transmite e não tenha receio de participar de conferências e palestras virtuais. Isso será de grande valia para o seu crescimento.

Peixes

Estabelecida em Libra, a Lua nova do dia 6 iluminará a sua casa de finanças, estreitando sua uma forma de lidar com o dinheiro. Confira seus extratos bancários para certificar-se de que nenhuma cobrança indevida foi feita. Trate também de conferir suas economias e investimentos, pois com a chegada do final do ano, isso poderá ser crucial para você. Se achar necessário pedir dinheiro emprestado ou um aumento, este é o momento. Todas as portas parecem estar abertas para você.