Os impactos da Lua nova do dia 13 em seu signo segundo Susan Miller

A primeira Lua nova do ano chega nesta quarta-feira (13). Em Capricórnio, esta Lua é favorável ao planejamento a longo prazo, além de ser um bom momento para se dedicar a atividades que exigem perseverança e disciplina.

E nada de passar horas com a cabeça nas nuvens! Com sua presença em um signo de terra, o fenômeno pede pé no chão, racionalidade e investimento de energia no que é realista e viável.

Abaixo, reunimos as previsões da astróloga Susan Miller para cada signo durante essa fase lunar. Confira:

Áries

21/3 a 20/4

As recompensas por seu trabalho árduo devem chegar após a Lua nova do dia 13 de janeiro. Esteja atenta aos sinais que indicam a decolagem da sua carreira. Suas amizades serão de grande ajuda. Portanto, dedique algum tempo a elas e não deixe que percam o contato.

Touro

21/4 a 20/5

Uma viagem talvez surja durante a Lua nova em Capricórnio, mas, com exceção de questões urgentes, será melhor ficar em casa. Com a ajuda do Zoom, você poderá desenvolver parcerias e projetos mesmo à distância e sem colocar a vida em risco.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Nada como começar o ano organizando as finanças. É hora de cobrar quem lhe deve e pagar seus credores. Se está esperando a aprovação de um empréstimo, a Lua nova do dia 13 de janeiro poderá trazer boas notícias. Apenas esteja preparada para lidar com a quantidade excessiva de papelada.

Câncer

21/6 a 21/7

A Lua nova do dia 13 de janeiro colocará os holofotes sobre um parceiro – de negócios ou romântico. Obstáculos envolvendo o orçamento poderão interromper a harmonia dessa união. Procure se esforçar para chegar a um consenso.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua nova do dia 13 trará um impulso extra para sua produtividade. A época é boa também para marcar consultas, cuidar de si e sanar preocupações com a saúde.

Virgem

23/8 a 22/9

A Lua nova do dia 13 se une a Plutão, criando o clima ideal para o romance. É a chance de respirar fundo e trazer mais leveza para o dia a dia. O período também se mostra favorável para engravidar. Caso não seja comprometida, é possível que conheça alguém – e deve ser por meios virtuais, já que a pandemia continuará impedindo muitas saídas.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua nova será um presente do universo, especialmente se você tem planejado se mudar ou renovar sua casa. Ela lhe ajudará a tomar decisões sobre o que precisa para deixar seu lar exatamente do jeito que você quer e será a época perfeita para se dedicar a esse tipo de projeto.



Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua nova do dia 13 de janeiro trará convites para viajar. Se for, prefira ficar em uma casa mais isolada, em um lugar próximo, aonde possa ir de carro. A Lua também iluminará o setor da carreira do seu mapa. Oportunidades muito boas de contratos e projetos deverão surgir. As novidades serão excelentes para as finanças.

Sagitário

22/11 a 21/12

Suas finanças e gastos se tornaram uma preocupação há algum tempo. A Lua nova do dia 13 de janeiro deixará você ainda mais focada nessa área e talvez surjam oportunidades de novas fontes de renda.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua nova do dia 13 será no seu signo, trazendo diversos benefícios, principalmente bastante lucidez para tomar decisões. Alguns problemas financeiros poderão aparecer. Não se desespere. Com planejamento, em fevereiro tudo voltará ao normal.

Aquário

21/1 a 19/2

A partir da Lua nova do dia 13, poderá surgir uma promoção. Não deixe que a insegurança afete você. Acredite no seu potencial e enxergue o fato como uma recompensa por tanto esforço.

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 13, a Lua nova vai estimular seu lado social. Essas trocas são importantes para manter o ânimo em tempos incertos. Talvez você também decida inciar um trabalho voluntário que permitirá um grande crescimento pessoal.

