Confira os efeitos desta Lua Cheia no seu signo, segundo Susan Miller

Áries (21/3 a 20/4)

A Lua cheia em Libra é doce para as arianas e traz a chance de uma grande parceria no amor ou nos negócios. O fenômeno ganha uma força de Saturno que vai tornar duradouros os planos e promessas para essa relação que sejam feitos neste fim de mês. Outro planeta que age a seu favor é Marte, que dará a energia e a motivação necessárias para o relacionamento. Você pode tanto se comprometer com namoro/casamento ou selar um compromisso profissional importante.

Touro (21/4 a 20/5)

O trabalho toma o centro das suas atenções com essa lua cheia em Libra, taurina. Talvez você tenha que correr contra o tempo para dar conta dos prazos impostos. A boa notícia é que há possibilidade de bons ganhos financeiros, não hesite em negociar um bom valor. Marte transitando no seu setor de ganhos financeiros e Saturno, no seu setor de reputação e prestígio, trabalham a seu favor formando um triângulo no céu. Ainda que não seja na área de romance, essa lua cheia vai te trazer muita satisfação e oportunidades de ganhar dinheiro.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Uma doce lua cheia vai iluminar seu setor de amor, crianças, diversão, lazer e criatividade. Você terá recompensas neste mês, com a ajuda de Marte transitando pelo seu signo, geminiana. Saturno também forma um bom aspecto, com a Lua e Marte – um verdadeiro triângulo de ouro – trazendo a estabilidade para que os benefícios sejam duradouros. Talvez você tenha mais vontade viajar, mas tente segurar esse impulso por conta da situação da pandemia, no Brasil e no mundo. A certeza de se divertir é a mesma, se ficar em casa. Amor também pode florescer em situações inesperadas ou aleatórias.

Câncer (21/6 a 21/7)

O seu setor de família e casa ganha mais destaque com a Lua Cheia. Se você precisar de dinheiro para algum plano de reforma ou familiar, há chance de conseguir esse dinheiro agora, caso já não o tenha. Você vai se surpreender ao perceber que as forças ocultas trabalham a seu favor, deixando tudo mais fácil de acontecer.

Leão (22/7 a 22/8)

Você está tentada a viajar, leonina, mas tenha certeza de tomar todos os cuidados e evitar aglomerações. Lembre-se de que há outras maneiras de utilizar essa energia da lua cheia. Uma delas é tomando decisões importantes que envolvam irmãos ou primos, já que o setor iluminado pelo fenômeno também rege esses relacionamentos familiares.

Caso você seja do ramo da comunicação, preste atenção nos próximos dias, eles serão decisivos para um evento que envolva sua profissão. Qualquer pacto que você faça também tem chances duradouros, por conta do posicionamento de Saturno, e a energia de Marte vai ajudá-la na condução de projetos.

Virgem (23/8 a 22/9)

Novidades na carreira chegam com a Lua Cheia, uma das melhores e mais benéficas para você. Isso porque o fenômeno em Libra faz bom aspecto e conectando o trabalho feito com Marte em Gêmeos na sua décima casa, de prestígio e recompensas na carreira. Há boas possibilidades de ganhos financeiros pelo trabalho feito. O sucesso estará contigo, virginiana.

Libra (23/9 a 22/10)

Prepare-se para viver os momentos mais espetaculares nos próximos dias, quando a energia da lua cheia no seu signo atingir o seu ponto máximo e há chance de que algum projeto ou plano chegue também ao ápice. Marte em Gêmeos e Saturno em Aquário e a Lua em Libra formam um triângulo de ouro nos céus trazendo harmonia e graça para o que quer que for acontecer, libriana.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A lua cheia em Libra vai trazer algo muito desejado há tempos. E você conta com a ajuda de Marte, que dá energia e determinação, e com o auxílio de Saturno para ter estabilidade e resultados duradouros. É um bom omento para tomar decisões de vida que aumentem sem senso de segurança, já que há sinceridade envolvida. Vá em frente que você está no caminho certo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

É uma das melhores luas cheias do ano para você sagitariana e vai iluminar seu setor de esperanças e desejos. Então, boas possibilidades de haver a materialização de algo que você espera há um bom tempo e isso envolve tanto os campos material, como espiritual e emocional. Você recebe ajuda de Marte, planeta da ação, que atinge sua casa de parcerias, é provável que um parceiro desempenhe um papel importante para você nesse momento. Saturno também está em bom aspecto e pode ajudar nas questões de assinaturas de contratos e acordos ou dar a chance de algo ser realizado com a ajuda de irmãos ou primos. Os dois planetas e a lua formam um triângulo dourado que traz a chance de realização de sonhos. Aproveite!

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Espere a materialização de um grande projeto pois as energias da lua cheia no meio do seu céu trazem essa possibilidade. Se você está passando por processos seletivos para um emprego ou está disputando uma promoção há boas chances de êxito. As empreendedoras também têm chances de avançar agora por meio de publicidade essencial ao negócio.

Aquário (21/1 a 20/2)

Saturno, na sua casa da personalidade, Marte, no seu setor do amor e da criatividade, a Lua Cheia em Libra formam um triângulo de ouro no céu fazendo com que o fenômeno seja um dos mais promissores do ano para você. Para as mulheres que estão querendo ter filho, trata-se de um bom momento para engravidar ou mesmo dar à luz. A lua ilumina ainda sua casa nove, responsável pelos assuntos internacionais, mídia, estudos e questões jurídicas. Você pode receber boas notícias em alguma dessas áreas como a chance de estudar na faculdade dos seus sonhos ou terminar um grande projeto que será muito bem recebido.

Peixes (20/2 a 20/3)

É a mais bela lua cheia do ano, pisciana, e ela chega trazendo um pagamento para você. É possível que você tenha ganhos financeiros mais polpudos nesse fim de mês, não necessariamente vindos do seu salário. O dinheiro pode chegar por meio de pagamento único e poderá vir até de um concurso, comissão, acordo de divórcio ou da nomeação em um testamento (!) . Venha de onde vier, o mais importante é que a quantia lhe dará uma sensação maior de segurança. Um ótimo jeito de terminar o mês.