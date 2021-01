Como a Lua cheia em Leão do dia 28 afeta você nos próximos dias

Confiança, alegria e conquistas! Somada ao encontro do Sol e Júpiter no céu, a Lua cheia em Leão deste dia 28 trará sorte para muitos. Portanto, nada de desperdiçar as oportunidades que surgirem em seu caminho, não importa em que setor.

Além de comemorar as vitórias que virão, tire também um tempo para celebrar a si mesmo e a pessoa amada, caso esteja em um relacionamento. Para quem voa solo, vale aproveitar a energia do fenômeno para concluir projetos, se lançar em novas iniciativas e também relaxar.

Abaixo, reunimos as previsões da renomada astróloga Susan Miller para o período. Confira:

Áries

Iluminando seu setor do amor, a Lua trará romance e situações de tirar o fôlego. É possível que dê o próximo passo com a pessoa amada. Também pode acontecer de um amigo apresentar alguém que agitará sua rotina e a deixará mais feliz. Em qualquer um dos casos, aproveite a energia da Lua para compartilhar momentos alegres e permita-se um pouco de aventura.

Touro

O dia de maior sorte do ano para você será 28, durante a Lua cheia em Leão. Qualquer posição que assumir nessa data será importante e virá acompanhada de responsabilidades. Também é possível que você faça mudanças substanciais em sua casa. Há muito com que se entusiasmar.

Gêmeos

Talvez você tenha que assinar um contrato durante a Lua cheia. Leia bem e peça ajuda de algum especialista na área, se preciso, pois, com Mercúrio retrógrado a partir do dia 30, atrasos e falhas de comunicação serão frequentes. Se for possível, adie essa oficialização. A Lua também trará a conclusão de uma tarefa, mas antes seu chefe poderá exigir uma série de correções e aprimoramentos. Invista no diálogo para evitar ter que refazer várias vezes.

Câncer

No dia 28, a Lua cheia em Leão se revelará magnífica, especialmente para sua conta bancária. Contudo, com Urano e Marte em angulação ruim, será necessário resolver entraves para finalmente contar com a quantia. Cuidado com gastos extravagantes e desnecessários. Não importa o que aconteça, permaneça otimista e lembre-se de que nada é tão fácil de conquistar.

Leão

Com a Lua cheia em seu signo, discordâncias poderão surgir entre você e um parceiro de negócios. Ouça o ponto de vista dele, especialmente no que diz respeito a finanças e benefícios. No amor, as conversas serão sobre assumir compromissos mais sérios. Talvez vocês resolvam comprar um imóvel, marcar a data do casamento ou ainda começar um projeto a dois, como uma pequena empresa. Juntos, com dedicação, não haverá nada que não possam realizar.

Virgem

No dia 28, a Lua cheia levará à conclusão de um assunto tenso no trabalho. A boa notícia é que Júpiter e o Sol se unirão em Aquário para ajudá-la a salvar seus projetos. Os anjos estarão a seu lado. Mantenha o foco e se esforce para alcançar aquilo que deseja.

Libra

O melhor dia de janeiro para as librianas será 28, quando o Sol e Júpiter se encontrarão no céu. Eles favorecem a vida social, mas não se arrisque em meio à pandemia. Se não puder sair, organize festinhas e encontros virtuais. Contudo, não desanime se alguém desistir ou se os planos não derem certo. Mercúrio retrógrado a partir do dia 30 provocará incidentes como esses.

Escorpião

No dia 28, com a Lua cheia em Leão, seu foco passará a ser o lar e a família. É um bom momento para reformar, trocar os móveis ou se mudar. O final do mês também trará ofertas de vagas com as quais você vinha sonhando. Como Mercúrio estará retrógrado a partir do dia 30, evite assinar contratos, pois imprevistos poderão surgir.

Sagitário

Na Lua cheia do dia 28, em Leão, procure relaxar de toda a tensão. Mesmo que não perceba, a pressão do dia a dia vai se refletindo no corpo. Tire um tempo para você ou para curtir o parceiro. Permita-se desligar e tope algumas aventuras para voltar ao escritório renovada e reenergizada.

Capricórnio

As finanças estarão ainda mais no centro de sua atenção quando uma quantia extra entrar em sua conta por volta do dia 28. Neste dia, além da presença da Lua cheia, o Sol também se encontrá com Júpiter, o que fará dele o dia mais feliz do ano. Contudo, Saturno demandará que você tenha responsabilidade ao lidar com essa quantia e parte dela poderá ser usada para pagar algumas dívidas. Não será a maneira mais empolgante de gastar dinheiro, mas ao menos a deixará mais tranquila.

Aquário

O dia 28, quando acontece a Lua cheia em Leão, será o mais especial do mês, com energias incríveis para o amor. Curta momentos a dois! Se estiver solteira, deverá conhecer alguém muito interessante.

Peixes

O clima ficará mais tenso no dia 28, durante a Lua cheia em Leão, quando você se sentirá pressionada com responsabilidades. Evite conflitos e reserve alguns períodos para descanso e autocuidado.

