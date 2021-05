Susan Miller alerta para a combinação astrológica de eclipse e Lua cheia

A Lua cheia em Sagitário desta quarta-feira (26) – que passará por um eclipse parcial – promete diversas surpresas para os próximos dias. Entretanto, as novidades podem ser positivas ou turbulentas.

Todos os signos serão atingidos pelo evento que está por vir, de acordo com a astróloga Susan Miller. Aperte os cintos e veja as previsões para o seu signo solar e ascendente:

Áries (21 de março a 19 de abril)

A Lua Cheia do dia 26 de maio estará em Sagitário, um signo de fogo, assim como o seu. Iluminando a sua casa de viagens mais longas, este eclipse pede momentos de descanso e, dentro das possibilidades, fuga da rotina. No trabalho, prepare-se para interagir com pessoas diferentes do círculo. Ainda que o cuidado pessoal seja importante, não deixe de contribuir com a sociedade, principalmente com aqueles que mais precisam. Uma doação pode ser material, mas também afetiva, com uma ligação ou mensagem de acolhimento.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Vênus, seu planeta regente, receberá um raio brilhante de Saturno no momento do eclipse e da Lua Cheia do dia 26. O evento ligará sua reputação e avanço na carreira aos seus ganhos, o que é ótimo, pois seu crescimento e sucesso profissional estarão vinculados a uma maior renda e sensação de segurança. Mudanças ocorrerão na sua vida financeira, mas, se você organizar e observar suas finanças com cuidado, não terá problemas.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Eclipses são precursores de mudanças, mas geralmente elas são muito positiva e necessária. Este eclipse da Lua cheia do dia 26 poderá marcar o início de um novo relacionamento sério e vinculativo, seja no amor ou nos negócios. Por outro lado, os términos também não são descartados. Como as coisas irão acontecer? Bom, isso dependerá da direção que os seus relacionamentos têm tomado nas últimas semanas, meses e até anos, mas a certeza é que, graças a esse fenômeno, tudo ocorrerá de maneira rápida.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A Lua cheia do dia 26 iluminará nos próximos dias a sua rotina diária, então agora é o momento propício para terminar um grande projeto. Se você é empresário ou autônomo, é importante saber que Saturno está sendo lindamente orientado pelo eclipse, logo um bônus ou uma comissão pelo podem aparecer. Como nem tudo são flores, uma despesa extra pode pintar por aí, exigindo um esforço financeiro da sua parte.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Este mês traz muitas alegrias, pois a Lua cheia do dia 26 virá acompanhada do eclipse lunar em Sagitário e trará mudanças, provavelmente positivas em sua vida pessoal e com efeito duradouro. Sua quinta casa está sendo iluminada, o que significa que alguma mudança envolvendo romance, filhos, diversão e criatividade podem acontecer. Será que está chegando a hora de dar um passo a mais em seu relacionamento ou quem sabe aumentar a família?

Continua após a publicidade

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Lua cheia e o eclipse do dia 26 prometem mudanças, inclusive as física. O momento é propício para trocar de imóvel ou transformar detalhes no seu lar. O que acha de pintar aquele cômodo antigo ou mudar a disposição de alguns móveis? São várias opções de mudanças que você pode fazer! Fique atenta aos fatores que estão acontecendo em meio à sua família, grandes notícias podem estar a caminho.

Libra (23/09 a 22/10)

Graças ao eclipse e da Lua cheia do dia 26, você se sentirá inspirada para mudar os ares. Com segurança, procure um pouco de sol e ar puro em uma praça ou em um cantinho da sua casa.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Seja persistente, pois algumas negociações podem ser um pouco complicadas, mas aposte no eclipse lunar da Lua Cheia para fechar contratos antes do final do mês. Esteja aberta a mudanças na forma e aproveite para curtir a família e os amigos, seja com uma chamada de vídeo ou preparando algo gostoso com quem já mora com você.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O eclipse desta Lua cheia no seu signo está prestes a trazer mudanças em sua vida cotidiana. Por isso, você deve se sentir confiante para começar outro capítulo, seja em um relacionamento sério ou nos negócios. Aproveite e confie na sua intuição!

Capricórnio (22/12 a 19/01)

Durante o eclipse lunar de 26 de maio um segredo, seu ou do outro, pode vir à tona. Uma pessoa também poderá agir de forma dura com você, por isso seja prudente com as suas reações e escolha suas palavras com cuidado. Os eclipses são responsáveis por causar mudanças, portanto faça de tudo para que essas mudanças sejam para o lado positivo.

Aquário (20/01 a 18/02)

O eclipse e a Lua cheia do dia 26 iluminarão o seu setor da amizade e você poderá receber a surpresa de algum amigo que será extremamente tocante na sua vida. Ao mesmo tempo, um desejo que você guarda em seu coração pode se materializar diante de seus olhos, já que sua casa de esperanças e sonhos também está sendo iluminada.

Peixes (19/02 a 20/03)

O eclipse e a Lua cheia do dia 26 influenciarão diretamente em sua carreira. Com isso, pense em estratégias para alcançar suas metas. O eclipse te colocará em um novo caminho, portanto, você poderá ganhar um reconhecimento importante, inclusive um emprego novo ou promoção importante. Use seus talentos sem medo, se estimule profissionalmente e aproveite a carga positiva deste evento.