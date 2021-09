Horóscopo semanal de 19 a 25 de setembro: Mercúrio Retrógrado à vista

Semana que antecede a entrada de Mercúrio em movimento retrógrado, em que teremos o equinócio da primavera (fenômeno astronômico que marca o início oficial desta estação onde a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração), o Sol iluminando os librianos (adeus, inferno astral!) e a Lua passando da fase Crescente para a Cheia transitando nos signos de Peixes, Áries e Touro. Socorro!

Prepare-se: a partir desse momento esteja com seu alerta ligado, pois toda a atenção será necessária para não julgar errado ou tomar decisões equivocadas, nem meter os pés pelas mãos na maneira de falar e ser compreendida. Procure resolver pendências essa semana; se precisar assinar contratos, antecipe-os.

A semana está propícia para meditar, se exercitar, tirar um dia para descanso, tomar a dianteira em algo, fazer e não esperar por ninguém. Sensibilidade, irritação e teimosia podem aparecer, o que pode trazer armadilhas como: comprar brigas que não são suas, defender cegamente as pessoas, deixar a preguiça tomar conta, sofrer aumento de peso, abusar da bebida, se sentir mais impaciente que o normal.

Chegou a hora de olhar para dentro com profundidade. É hora de mudar o rumo da sua vida! Mesmo que você não queira parar para ver o que não anda bem, as suas emoções e a sua comunicação tendem a te desestabilizar. Os mal-entendidos podem levar você a se sentir incompreendida.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Ótima semana para novos projetos, firmar parcerias e comemorar aquela meta batida. Cuidado com pequenos acidentes, pois você pode estar com excesso de energia. A atividade física pode ser uma aliada para extravasar insatisfações, protegendo você e as pessoas ao seu redor de atitudes impulsivas. Cuide das suas finanças.

Touro

Momento é propício para traçar metas, correr atrás do que é seu, sem medo de ser feliz. É chegada a hora de inovar e manifestar sua individualidade. É importante descansar quando sentir que está abusando do ritmo. Fique alerta à sua maneira de falar, para evitar engolir sapos ou explodir com as pessoas. Busque o equilíbrio. Dê os limites necessários.

Gêmeos

Muito cuidado. Antes de falar, respire fundo para dar tempo de pensar e introduzir os assuntos. Imprevistos podem aparecer e vai depender do seu jogo de cintura para lidar com eles. Seja flexível, não force situações. Parar e descansar pode ser uma boa opção para você nesse momento. Assim como uma boa conversa pode abrir sua mente para ver além.

Câncer

A semana pede uma pausa. Com as emoções afloradas, a ansiedade e a impaciência podem surgir. Tenha clareza sobre seu lugar nos relacionamentos e evite ajudar quem não pediu. Alerta para a carência que pode fazer você se meter em enrascadas. Ótimo momento para curtir a vida a dois, descansar e relaxar. Que tal experimentar uma receita nova?

Leão

Momento para decidir o que você quer, ter iniciativas para projetos novos, porém com os pés no chão. Com a chegada da primavera, você está sendo convidada a se abrir para o novo. Muito cuidado com a impulsividade. Os astros pedem para descansar. Relaxe, recupere sua força e equilíbrio para então seguir em frente.

Virgem

Como andam os cuidados com a sua saúde? Semana para retomar exercícios ou, se estiver abusando, descansar e relaxar. Cuide da sua alimentação, se permita ter momentos a dois onde a sensualidade seja extravasada. Reavalie projetos, mude e expresse isso para as pessoas. Hora de concretizar novas ideias. Não espere o momento perfeito para acontecer.

Libra

Atenção aos relacionamentos. Tentar impor sua opinião ou ideias pode trazer problemas. Evite agir no calor de uma discussão (e depois você se arrepender profundamente). Trabalhe a diplomacia, busque ser feliz ao invés de ter razão. Não deixe a preguiça ou a teimosia impedir você de ser flexível, mudar e iniciar projetos novos.

Escorpião

Desejos estarão em pauta. Cuidado para não abusar, colocar eles à frente de tudo e essa postura fazer você se meter em enrascadas nos relacionamentos e nas finanças. Coloque os pés no chão, equilibre interesses pessoais com coletivos. Encontre o meio-termo. Peça ajuda, converse, abra-se. Ouse trilhar caminhos novos. Mudar de forma consciente é sinônimo de maturidade.

Sagitário

Hora de dar uma parada para assimilar tudo o que vem acontecendo com você. Você pode oscilar entre momentos com excesso de energia física (gaste-a se exercitando) e uma vontade de descansar. Está tudo bem, sinta o que seu corpo pede e não brigue com ele. Alerta para a sua alimentação (exageros podem estar presentes).

Capricórnio

Paradas estratégicas são necessárias para mudar a rota onde for preciso, descansar e revitalizar. É hora de detectar oportunidades novas, construir um caminho sólido para resultados de médio e longo prazo. Converse com pessoas que são uma referência no objetivo traçado, busque cursos que trarão as habilidades que você precisa para implementar novos projetos.

Aquário

Pare e reveja prioridades. Aprenda a dar limites não somente para as pessoas, mas para si mesma. Atenção a sua postura ao defender suas ideias. Seja mais flexível e diplomática nesse momento. Meta: concretizar suas ideias. Alie-se a pessoas que possam te ajudar. Permita-se descansar e aproveitar ao máximo momentos com as pessoas que ama.

Peixes

Alerta para os extremos nessa semana, por exemplo: vontade de ficar quieta versus querer conversar; desejo de sair de casa versus não sair da cama; comer muito versus esquecer de comer; irritação versus paciência extrema; se sentir leve e em outros dias pesada… Respire fundo, reveja suas expectativas e encontre a lição oculta por trás disso tudo. Busque a origem e se liberte. Peça ajuda.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br