Horóscopo semanal de 23/01 a 29/01: é hora de encarar os desafios

Áries

O inicio da semana te traz algumas boas oportunidades de resolver questões que podem interferir em escolhas futuras. Pode ser um excelente momento de reorganizar suas prioridades e colocar a cabeça no lugar de certos caminhos. Não se coloque em uma posição tão determinante, tudo vem se modificando para que você receba as melhores condições de construir uma nova estrada em sua vida.

Touro

Semana agitada por aí, com muitas posições planetárias te colocando para pensar. A responsabilidade em você modificar tudo aquilo que precisa e necessita vem te pegando de jeito, não dá mais para fugir. Algumas mudanças em sua carreira te fazem acreditar que é possível sim melhorar e obter os melhores resultados, mas para isso, será necessário se colocar à disposição em correr certos riscos.

Gêmeos

Os próximos dias te trazem uma vontade de recuperar o tempo perdido, sobretudo em tudo que você sente que pode te ajudar a melhorar sua carreira e imagem. Muitas oportunidades se abrem para que você faça esse movimento, mas certifique-se de colocar a cabeça no lugar para não se perder. Foco e energia são essenciais agora para você construir esse caminho. O final da semana pode te trazer certo incômodo no relacionamento, tente ter mais clareza antes que este desconforte cresça.

Câncer

Os próximos dias podem ser cruciais para você enxergar certas questões um pouco mais desafiadoras, mas com o intuito de encerrar tudo aquilo que não agrega mais. As transformações acontecem para que você tenha a coragem necessária de sair da sua zona de conforto e buscar a melhor versão. O lado financeiro pode sofrer alguns atrasos, principalmente se depender de ações de sociedade ou parcerias. Semana de cultivar a paciência com alguns atrasos.

Leão

Essa semana, uma oportunidade de trabalho que envolva parceria ou sociedade vai te pedir um pouco mais de calma na tomada de decisão – pode ser que esse projeto precise ser modificado ou alterado para que ganhe mais projeção ali na frente. Não é momento de grandes discussões, tudo se encaminha para uma melhor clareza e abertura. Não jogue contra, apenas cultive a paciência para que certas estradas tomem um rumo melhor.

Virgem

Apesar de alguns desafios no céu, você estará mais motivada, com energia de sobra para resolver pendências e agir com mais prudência nas tomadas de decisões. Essa motivação pode colocar para andar alguns projetos e até na vida pessoal pode ganhar força para determinar alguns rumos. Foco e saber onde quer chegar podem ser diferenciais essa semana para você.

Libra

A semana começa com a lua em seu signo, te trazendo algumas dúvidas e questões um pouco mais pesadas. Pode sentir um ar mais nostálgico também, fazendo com que prefira ficar mais com os mais próximos para sentir melhor acolhimento. Pode ser um bom momento também de olhar questões pendentes de resolução com um pouco mais de discernimento e maturidade. Alguém do passado ou que não é mais tão presente assim pode ser o ponto de partida para essa resolução.

Escorpião

O meio da semana te traz um ar mais melancólico, trazendo à tona alguns sentimentos bem guardados. Semana de intuição em alta e com seu lado emocional bem aflorado. Se puder, tire alguns momentos para se reconectar com sua energia e para ouvir o que seu coração tem a dizer. Momento favorável para os romances e para sonhar com o futuro ao lado da pessoa amada.

Sagitário

Muito cuidado com alguns exageros e decisões precipitadas. Você pode optar pelo caminho mais difícil na hora de resolver questões necessárias e esse não é o melhor caminho, sobretudo em casa e com assuntos de família. Energia estará mais alta essa semana e o equilíbrio pede passagem para que não fale ou faça além da conta – pode ter arrependimentos.

Capricórnio

Momento de mudanças e alguns outros caminhos a serem considerados no amor. É hora de reavaliar e sentir se está realmente vivenciando tudo aquilo que merece viver. Não tenha medo de mudar e evoluir, tudo vem acontecendo para que você desperte a sua melhor versão. No trabalho, tente ousar um pouco mais e a enxergar por outras possibilidades.

Aquário

O Sol já brilha por aí, mas antes de comemorar profundamente, não esqueça de algumas lições aprendidas, especialmente no último ano. O momento ainda é de mudança, principalmente dentro de tudo que você desejar cultivar em sua vida a médio e longo prazo. As responsabilidades aumentam e você pode sim, ter boas novas e boas colheitas desse momento, mas saiba também priorizar o que é importante para você.

Peixes

O meio da semana te deixa um pouco mais inquieta e com certo receio de tomar algumas decisões, mas é um sentimento passageiro. Não dê tanta importância para aquilo que você não tem controle, mas cuide de uma forma mais intensa das suas emoções. Essa semana, alguns sonhos adormecidos relacionados a experiências externas, como viagens e pessoas de fora podem reacender por ai. Que tal fazer um plano de ação para vivenciar tudo isso

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)