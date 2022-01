Horóscopo semanal de 09/01 a 15/01: Tire seus planos do papel

Áries

A semana dá aquela forcinha para você se manter animada e ativa em relação aos seus planos de médio e longo prazo. Você estará com um pique significativo para tirar os planos do papel, mas lembre-se das suas prioridades e responsabilidades que já absorveu, cuidado em querer abraçar o mundo. Um projeto de trabalho ganha novas energias para concretizar.

Veja a previsão mensal para o seu signo

Touro

No meio da semana, algumas questões que foram muito importantes em algum momento da sua vida podem reaparecer em forma de saudade ou nostalgia. Repense sobre os caminhos traçados e veja hoje o que é necessário modificar na sua vida para vivenciá-los, dessa vez de uma maneira mais assertiva para você. Acreditar que é possível modificar qualquer situação pode ser um mantra para você esse ano, não perca a fé.

Gêmeos

Em semana de retrogradação de Mercúrio, você já acende o alerta em cuidar um pouco mais dos seus assuntos que envolvem conhecimento e comunicação. Primeiro momento do ano que deve se resguardar e deixar que fique somente o que tiver em congruência com seu ser. Semana ótima para reavaliar projetos e absorver informações que te ajudem a se expandir. Não queira carregar o mundo nas costas, não há necessidade.

Câncer

Algumas tensões no trabalho podem te deixar um pouco mais estressada essa semana, fazendo que você enxergue coisas que não são tão reais assim. Coloque a cabeça no lugar e procure agir com um pouco mais de racionalidade e equilíbrio. Cuidado com exageros.

Leão

O começo da semana chega com alguns imprevistos e essas mudanças de rotas podem te deixar um pouco mais ansiosa. Lembre-se-que nada está sob controle, portanto, não bata em teclas que não te ajudam nesse momento. Questões burocráticas e que envolvam documentação pedem um olhar mais atento para a resolução.

Virgem

O final da semana te oferece uma certa exaustão. Procure descansar a mente um pouco e priorizando em sua vida somente o que é importante. No trabalho, alguns projetos e planejamentos precisarão de revisão, principalmente se estiver ligado a resultados de médio e longo prazo.

Libra

Dias de maior entrosamento na relação, com a definição de algumas pendências nesse setor. Você finalmente pode encontrar o equilíbrio em resolver algumas questões de passado – Saturno dá a benção para você enxergar melhor. Caso esteja em busca de um novo amor, o universo pode dar aquela forcinha na coragem em iniciar esse processo por aí.

Escorpião

No final da semana, uma parceria comercial pode pedir um pouco mais de diálogo nas decisões. Os relacionamentos também pedem isso, já que existe algumas coisas mal resolvidas e que não foram tão digeridas assim. Se vierem à tona, não perca a oportunidade em resolver.

Sagitário

Semana de agitação por aí. Com tanta correria, questões de importante resolução podem passar batido, principalmente relacionada a sua casa e estrutura família. Convém respirar fundo um pouco, pois tanta agitação pode te deixar um pouco perdida. Nem sempre as coisas são como são, talvez você precise ter um olhar um pouco mais realista antes de interpretar as situações que chegam.

Capricórnio

Vênus continua retrógrada em seu signo, mas essa semana te traz um pouquinho de acalento com chances boas e reais de promover certas mudanças internas. Seu subconsciente vem te pedindo isso ressignificar passado e mudar certos panoramas – e essa semana você tem essa oportunidade. Atente-se ao que sentir e busque as melhores maneiras para você modificar o que precisa.

Aquário

No final da semana, Mercúrio entra em sua primeira retrogradação do ano de 2022, em seu signo, e vai te colocar um pé no freio – mesmo que você não goste. Aproveite essa chance para esfriar a cabeça e repensar nos próximos caminhos: o que faz ou não sentido para você agora. Cuidado com a comunicação: analise bem se o que você está falando é de fato o que quer falar.

Peixes

Não perca seu equilíbrio ao tratar de assuntos financeiros essa semana. Alguns altos e baixos podem surgir, mas com paciência e discernimento as coisas ganham novos rumos. Muito cuidado com exageros e com o pensamento pessimista que pode surgir e tornar uma bola de neve em sua energia. Tenha consigo apenas o que for do seu controle – você pode mudar essa frequência quando quiser.

