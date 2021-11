Horóscopo semanal de 07/11 a 13/11: Cuidado com a sua energia

A Lua nova em Sagitário traz um cuidado maior com a energia e com o que “sobrou” da intensa Lua nova em Escorpião de dias atrás. É hora de você criar suas pontes, semear o que deseja para ter um plantio ali na Lua cheia mais seguro e próspero.

Marte e Mercúrio em conjunção fazem o movimento necessário para dar andamento nos projetos e nas questões que estavam pendentes. Utilize a comunicação ao seu favor para tirar grandes insights de boas oportunidades.

Confira as previsões a seguir para cada signo:

Áries

A semana inicia com uma certa introspecção de determinados assuntos, mas não dê vazão a sentimentos mais pesados. Utilize essa vibe mais como uma reflexão de como tudo isso pode ser usado a seu favor. Seu autoconhecimento pode te ajudar a sair de situações mais chatas e desafiadoras, não esqueça do quão forte você é.

Touro

A oposição com o Sol vem fazendo você dar conta de várias situações esperadas e inesperadas também na sua vida. Não tenha medo de encarar o que precisa, mesmo que sejam seus sentimentos mais reservados. Tudo que acessar agora te dará bases mais fortes para construir novos caminhos.

Gêmeos

Marte e Vênus fazem uma união de energias para que você não tenha medo dos desapegos que a vida vem te convidando a ter. Abrace o novo e, principalmente, os movimentos positivos que podem vir com ele.

Câncer

Dias de bastante movimento e de empenho com você mesma, com seu autocuidado. Não esqueça que as verdadeiras relações são baseadas em primeiro lugar em nós mesmos. Trate com bastante prioridade suas questões e não deixe para depois os processos da sua felicidade.

Leão

Sentimentos a flor da pele. Sol e Urano traçam um aspecto desafiador, mas que se pararmos para receber e aceitar, podem te motivar a ir além. Tente enxergar outras possibilidades sem medo de errar e sem se cobrar tanto.

Virgem

Energias de movimento e concretização de algo há um tempo semeado por você começam a fazer sentido agora. Busque as melhores soluções e não deixe para depois: tudo vem sendo pedido a sua energia. Arregace as mangas um pouco mais.

Libra

Questões financeiras marcam seus próximos dias, com andamento de contratos e de projetos relacionados a trabalho. Utilize a energia para criar esses movimentos e correr atrás do que precisa para fazer acontecer. Sua comunicação pode ser uma grande aliada nesse processo.

Escorpião

Depois de uma Lua Nova intensa em seu signo, com muitas emoções borbulhando, é hora de agir. Marte e Mercúrio estão unidos em seu signo trazendo uma configuração de movimento e atitude. É hora de seguir adiante com o plano de dar fim no que não deseja mais e recomeçar com novas estruturas. Lembre-se apenas de cuidar da energia, que estará na toda.

Sagitário

A Lua Nova em seu signo abrindo a semana traz uma forte energia de reflexão, trazendo à tona alguns sentimentos que podem determinar seus próximos passos em alguns setores da vida. Esteja atenta aos sinais para você tome as melhores decisões ali na frente, na Lua Cheia.

Capricórnio

Vênus brilha lindamente em seu signo proporcionando aspectos de mais segurança e estabilidade, sobretudo nos relacionamentos. Encare com maturidade tudo aquilo que precisa evoluir. Momento ótimo para cuidar da autoestima e de se mimar um pouquinho.

Aquário

Uma semana para colocar as finanças em ordem. É momento para organizar tudo que for necessário para dar passos mais concretos dentro dos seus objetivos financeiros. Semana de mais responsabilidade no trabalho também, com insights poderosos do que realmente você almeja nesse setor.

Peixes

Por mais dúvidas que possam surgir no âmbito profissional, fique firme nas suas decisões. Fazer o seu melhor é ainda o melhor caminho que você pode tomar agora. A Lua Nova te dá a oportunidade de construir bases sólidas para tudo que você deseja atrair.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)