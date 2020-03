Horóscopo da semana: será preciso autocontrole para lidar com sentimentos

Os próximos dias vão pedir tranquilidade e autocontrole para enfrentar a melancolia e ansiedade, mas com a chegada da Lua Nova no dia 24, terça-feira, a semana vai começar com um aspecto forte no coletivo, inclusive pelo fato da Lua estar no signo de Peixes, formando uma ligação com Netuno, que rege esse signo. “Isso significa muito envolvimento emocional, temos de usar nosso senso espiritual, humano, para driblar um pouco a angústia e sensações de tristeza com tudo o que vem acontecendo”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

Com Vênus em Touro, começando a criar um trígono com Marte em Capricórnio, os astros prometem amorosidade e capacidade mais afetiva, fazendo que a gente comece o dia com mais calor humano e entrega. “No dia 24, que é inclusive o dia que se estabeleceu o início da quarentena no Estado de São Paulo, a Lua fica Nova no signo de Áries, então novas iniciativas começam a ocorrer. Individualmente precisamos nos adaptar a novas possibilidades, será uma marca de que novas iniciativas começam a fluir”, garante Serena.

Já no dia 25 sofreremos as dificuldades da quarentena. “Vamos sentir muito as limitações, isso pode trazer mais irritação e ansiedade. Mas Vênus continua formando trígono com Marte, então teremos o dom de realizar as coisas, usar a nossa criatividade e sermos mais compassivos com esse momento. No dia 26 a Lua vai para Touro, pedindo atitudes novas e tudo indica que na sexta-feira teremos novidades, inclusive na ciência”, finaliza a astróloga.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Vai sentir essas restrições de forma mais forte, então é uma fase em que toda essa vontade característica do signo de Áries de crescer vai ser conflitante. Ele vai se sentir mais mexido. Já no 25 uma irritação mais intensa pode vir, com as pessoas desse signo sentindo de forma mais forte as limitações impostas. A partir do dia 26, virá uma vontade de prosperar e fazer coisas novas, mesmo dentro de casa. A Lua Nova vai começar a trazer para ele mais ânimo. E no domingo, com a Lua em Gêmeos, ele se predispõe a conversar mais com as pessoas (mesmo que por vídeo conferência!). Lembrando que esse signo já vive aquela fase de Inferno Astral, até o sol entrar em comunhão com seu próprio signo.



Touro

Na segunda-feira vai vir um ânimo a mais, uma vontade de se comunicar com as pessoas da forma que for possível. No dia 26, com a Lua vai para Touro, será preciso diminuir a ansiedade e o estresse, uma boa forma será fazendo exercícios em casa. A partir do dia 27, com a ligação com Urano, virão coisas novas e será uma boa oportunidade de encontrar novas atividades e sentir inspiração para novas ideias. Vem também uma boa fase afetiva, o taurino irá se sentir muito afetuoso no sábado. E domingo virá uma ligação mais forte com as questões financeiras.

Gêmeos

A Lua em Peixes, na segunda-feira, trará uma forte preocupação com o âmbito profissional, será preciso tentar encontrar um novo fluxo para as coisas e seguir em frente. Será bom trabalhar meditação e assuntos espirituais. No dia 24 e 25, com a Lua Nova, será preciso trabalhar o ânimo e a disposição. No dia 26, a Lua em Touro vai deixar o geminiano se sentindo travado, trazendo um movimento interiorizado, será bom para fazer coisas práticas e olhar para si mesmo. Sábado virá um sentimento mais positivo. No domingo, com a Lua em seu próprio signo, virá uma sensação de mais ânimo e se sentirá mais ativo.



Câncer

O dia 23 mexerá muito com o emocional do canceriano, que provavelmente irá procurar um contato maior com sua fé e religião. É um sentimento religioso que será adaptado para esse novo momento, de estar em casa, algo menos físico e mais espiritual. Com a Lua em Áries, virá muito uma preocupação com a parte profissional, e a Lua Nova estimula novas atitudes neste sentindo. Quando a Lua entrar em Gêmeos, no domingo, a mente ficará um pouco mais acelerada, então é importante tentar trabalhar essa questão e relaxar.

Leão

Se sentirá mais introspectivo, é momento de buscar mais autoconhecimento e investir em estudo e leituras. Nos dias 24 e 25, com a Lua Nova, vai ser uma oportunidade de abrir a mente, procurar caminhos novos, e enfrentar as coisas de peito aberto e com energia positiva. O fim de semana irá mexer com o campo profissional, trazendo novas ideias, já que é um signo naturalmente criativo.

Virgem

O dia 23 vai exigir atenção no emocional. É preciso atenção para não se tornar muito dependente emocionalmente e nem muito inseguro. É preciso trabalhar mais a espiritualidade. O dia 25, com a Lua em Áries, virá muita irritação e ansiedade, é preciso cuidado, saiba dar um passo de cada vez. A partir do dia 26, com a Lua em Touro, será possível criar uma harmonia mais positiva com as pessoas. No domingo deverá enfrentar uma preocupação profissional.

Libra

No dia 23 os librianos irão se sentir sensíveis na parte espiritual, é uma oportunidade para desenvolver esse campo. Do dia 24 ao 26, com a Lua Nova, virão emoções afetivas e a necessidade de reinventar relações. No dia 28 vem uma melhora na ansiedade, mas também uma quietude e vontade de tornar mais seguras as relações. Vem também uma vontade de desenvolver o lado artístico e aproveitar o tempo em casa para se cuidar.

Escorpião

Virá uma vontade maior de interiorização, espiritualidade e afetividade. A Lua Nova, que estará no signo de Áries, começa a fluir uma energia nova, que abre caminhos, e que vai fazer os escorpianos enxergarem coisas positivas. Mas a partir do dia 25 é preciso ter atenção, virá um processo intenso afetivo. O excesso de pensamentos pode trazer dúvidas e incômodo emocional.

Sagitário

O dia 23 com a Lua em Peixes mexe com questões da família. Sagitário adora liberdade e independência, e se for preciso ficar com a família por muito tempo será uma questão complicado. Será preciso paciência. Nos dias 24 e 25, será preciso usar seus propósitos com sabedorias, fazer exercícios e se divertir da forma que for possível. No dia 26, quando a Lua entra em Touro, o sagitariano ficará mais focado na saúde, afetividade e trabalho. No domingo a afetividade ganha mais espaço.

Capricórnio

O dia 23 será excelente para a comunicação e os estudos. Aproveite a disposição de materiais online para desenvolver esse lado produtivo. No dia 24 e 25, virá um sentimento de irritação, é um bom momento para se distrair com coisas leves, como cuidar do jardim, mexer com terra ou aproveitar para fazer uma organização na casa, o importante é não ficar parado. A partir do dia 26, o cotidiano será para resolver coisas do dia a dia e buscar melhorias para o corpo físico, com uma boa alimentação ou atividade física. A Lua em Gêmeos vai mexer muito com a atividade do capricorniano, trazendo introspecção.



Aquário

A segunda-feira, dia 23, será útil para resolver questões financeiras e colocar coisas em ordem. Os aquarianos são muito envolvidos com o futuro e coisas novas, então será uma fase para buscar novos recursos. Nos dias 24 e 25 virá um contato maior com pessoas, não no sentido físico, mas no sentido da comunicação. As pessoas desse signo vão procurar colocar em prática projetos, cursos, leituras. Com a Lua em Touro virá um momento mais familiar, para cuidar da casa de um jeito amoroso. Já a Lua em Gêmeos, no domingo, vai trazer um pouco mais de inquietude.



Peixes

Os piscianos estarão sensíveis no início da semana, já que costumam ser muito espirituais. Já no dia 24, com a Lua em Áries, virá mais agitação, mas também um sentimento mais ativo. O dia 25 vai ser para buscar novos caminhos e soluções. Com a Lua em Touro, vai vir uma vontade maior de se comunicar com as pessoas, aproveite conteúdos online para colocar em prática essa predisposição para estudar e ler. Com a Lua em Gêmeos, ficará mais interiorizado, os geminianos vão querer buscar um canto da casa para se resguardarem e se sentirem mais confortáveis.

