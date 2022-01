Horóscopo semanal de 31/01 a 05/02: Encare de frente os seus sonhos

Áries

Algumas tomadas de decisões essa semana no ambiente de trabalho podem ser cruciais para tudo que está por vir. É momento de arregaçar as mangas e partir para o abraço: algumas boas opiniões e insights podem te dar novo ânimo. Planejamento é a palavra da semana.

Touro

No meio da semana, Vênus, que já deixou seu modo retrógrado, tem uma boa sintonia com Urano, que está em seu signo, e te oferece algumas boas soluções para o seu aspecto financeiro. Novos ganhos ou algumas possibilidades de melhorias estão surgindo e podem te surpreender positivamente.

Gêmeos

Mercúrio coloca fim ao seu movimento retrógrado no final da semana aliviando um pouco as coisas por aí. Você sente essa energia em alta frequência – e com essa mudança, pode sentir algumas coisas ao seu redor ganhando movimento. No trabalho, um projeto ou convite vai te proporcionar prazer e muita satisfação.

Câncer

Relacionamentos ganham um pouco mais de fluidez, assim como sua comunicação e projetos em parceria. Tire essa semana para agir e demandar o que estava estacionado. Sua rotina ganha doses extras de movimento e o futuro será o assunto dessa semana para você. Cuide um pouco melhor da saúde essa semana.

Leão

Algumas questões envolvendo sua carreira podem ganhar fortes emoções. Com a pressão dos últimos dias, as coisas tendem a dar resultados mais satisfatórios, te fazendo exercitar um pouco mais a crença no que está fazendo. Não significa que desafios vão desaparecer, mas você vai entender o porque de algumas coisas saírem dos trilhos para te instigar a ir além.

Virgem

O começo da semana vem com algumas questões a serem desenvolvidas e melhor planejadas. Pode ser que uma vontade ou espírito de mudança te faça querer seguir por outros rumos. Se for isso, já comece a se preparar: as energias estão sendo renovadas para que você atinja o que quer.

Libra

No início da semana, um atrito com um superior ou até mesmo algo em sua vida que exija um pouco mais da sua responsabilidade e disciplina pode te deixar sem saber o que fazer. Contudo, tudo acontece para o bem maior – não tenha receio de enfrentar o que precisa. Essa semana, alguns insights e ações que elevam seu amadurecimento pode te encontrar.

Escorpião

Bom momento pra renovar tudo aquilo que você precisa para dar passos além dentro das circunstâncias que se apresentarem. Estudos e carreira podem ser motivos para que você releve algumas atitudes e se encaminhe para novidades. Coloque-se mais nas situações que deseja atingir, não espere tanto para agir.

Sagitário

Essa semana, depois de alguns dias com situações empacadas, você vê movimento e sente certa empolgação. Contudo, se contenha um pouco mais na hora de fazer decisões: o momento é de maior movimento, mas ainda com certo planejamento. Não esqueça de focar naquilo que você realmente gosta e sente prazer.

Capricórnio

O céu dá uma trégua pra você, querida capricorniana, mas o momento ainda é de alerta. Uma concentração de planetas ainda está por aí, mas, com Vênus e Mercúrio deixando o modo retrógrado. Como se pegasse no tranco e impulso, você até vai colocar algumas questões para se movimentar, mas o momento pede ainda paciência. Resgate seus aprendizados nesse período e não coloque tudo a perder. Confia e segue!

Aquário

Semana de lua nova em seu signo te oferece uma gama de novas possibilidades e que, se plantadas agora, poderá colher esses frutos nos próximos meses já. Você passa por uma série de transformações, mas coloque nesse plantio tudo aquilo que está de acordo com seu propósito e energia. Não se engane mais. Saturno te cobra responsabilidade e não é hora de colocar tudo a perder. Mantenha a mente ao seu favor.

Peixes

No meio da semana, a Lua encontra Jupiter em seu signo e as mensagens podem chegar de várias maneiras. Sinais estarão por toda parte te conduzindo nas melhores decisões. Dias também de muita assertividade no trabalho, especialmente se a comunicação for elemento essencial. Use e abuse da criatividade para fazer seu melhor, terá frutos!

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)