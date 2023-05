Horóscopo da semana: Abra-se para as possibilidades

Quanto mais escura é a noite, mais brilhante são as estrelas. Nesta semana, abra-se para as infinitas possibilidades e receba junho de peito aberto – os astros apontam as direções necessárias para as melhores escolhas! Abaixo, confira o horóscopo completo para cada signo.

Horóscopo da semana

Áries: A Lua começa a semana em seu setor de relacionamentos, o que traz a você a oportunidade de rever algumas questões que estão incomodando há um tempo. Tire um tempo nos próximos dias para enaltecer seus amores e parcerias. Tudo fica melhor se deixarmos as amarras de lado e seguirmos a voz do coração.

Touro: A semana traz oportunidades boas para você rever tudo que vem fazendo e construindo desde os Eclipses que aconteceram em seu signo há 1 mês. É momento agora de conduzir melhor seus sonhos e vontades, com a firmeza em seus pensamentos e a coragem de bancar suas escolhas. Não tenha medo de seguir sem olhar pra trás.

Gêmeos: A temporada do Sol em seu signo vem trazendo oportunidades excelentes de renovação, mas tenha cautela com as mudanças repentinas de desejos e humores. Mantenha o foco no que realmente importa e cuidado com distrações – especialmente essa semana, com a intensidade emocional alta no céu.

Cancer: A vida prática pode pedir mais atenção nos próximos dias e isso faz com que você precise inverter algumas prioridades. Isso pode ser bom, já que as questões de trabalho e rotina merecem sua atenção e disciplina. Cautela, apenas, com o excesso de autocobrança e perfeccionismo com o que está ao seu redor.

Leão: Sua popularidade está em alta, juntamente com as questões de trabalho e projetos. Não desanime caso algo mude ou adie, tudo vem sendo transformado para que você consiga usufruir melhor de suas conquistas. Uma novidade em parcerias pode te levar a outro patamar profissional.

Continua após a publicidade

Virgem: Quanto mais você aprender o que sente, mais a intensidade será alta e você pode não conseguir controlar por tanto tempo. Essa semana vem te pedindo uma busca maior da sua paz interior – aprenda a descansar a mente e o coração. Uma reviravolta em algo que você considerou encerrado pode dar as caras novamente.

Libra: Não tenha pressa em vivenciar o que vem sonhando, libriana. As coisas acontecem em seu tempo correto, não deixe a ansiedade tomar conta de você. A semana começa com a lua em seu signo trazendo reflexões importantes e tudo que você pode fazer agora é aproveitar a jornada para acolher e interpretar os sinais.

Escorpião: Quantas vezes você pedir, você vai receber. Entendendo essa matemática simples, essa semana te traz a oportunidade de rever o que deseja, já que o Universo abre as portas das soluções. Os próximos dias pedem comprometimento com seu futuro, tanto no aspecto profissional, quanto no pessoal.

Sagitário: Esta semana, os astros pedem cautela com questões mal resolvidas em ambiente de trabalho e no trato com pessoas. O Sol brilha em sua casa de relacionamentos e isso te dá o poder que precisa para resolver o que for necessário. Utilize da sua justiça para refletir e te indicar os melhores caminhos.

Capricórnio: Não seja tão duro com o que você não entende. A última semana de maio te pede um pouco mais de aconchego próprio, nada é tão urgente que você não possa descansar e refletir. Se permita mais e abrace as boas oportunidades que o novo mês vai te trazer.

Aquário: Abra seu coração para as boas surpresas da vida, já que o Universo vem trazendo aprendizados e recomeços significativos em sua vida. Não tenha receio de olhar por caminhos diferentes e que você não tem o poder de controlar. Os próximos dias trazem chances de crescimento,expansão e recomeço.

Peixes: A última semana de maio te convida a refletir sobre as ideias e vontades que não tem feito ou seguido. O que te impede e o que de pior pode acontecer se você ouvir seu coração. Saturno em seu signo chama para a responsabilidade consigo mesmo – e, essa semana, te coloca em situações que você vai precisar se priorizar.