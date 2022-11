Copa do Mundo: as datas e horários dos jogos do Brasil

Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro, muita gente já começa a se preparar para torcer! E, agora, já dá para agendar o happy hour: a programação de jogos, além da escala oficial do time brasileiro, foram divulgadas nesta segunda-feira (07).

O primeiro jogo do Brasil acontece no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h. O segundo jogo ocorre no dia 28 de novembro, às 13 horas, e o adversário é a Suíça. Em 2 de dezembro, chega a vez de enfrentar Camarões, às 16 horas, finalizando a fase inicial para o Grupo G.

Caso a resposta seja positiva, a seleção pode chegar às oitavas de final, frente às duas equipes do Grupo H – Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul – que avançarem na competição.

Convocados para a Copa do Mundo

Nesta segunda-feira (7), o técnico da Seleção Brasileira, Tite, divulgou os nomes selecionados para competir em nome do Brasil. Dos 26 convocados, 10 já participaram de alguma Copa do Mundo e 22 atuam em times estrangeiros.

Alisson – goleiro

Ederson – goleiro

Weverton – goleiro

Alex Sandro – lateral

Alex Telles – lateral

Danilo – lateral

Daniel Alves – lateral

Bremer – zagueiro

Éder Militão – zagueiro

Marquinhos – zagueiro

Thiago Silva – zagueiro

Bruno Guimarães – meio-campista

Casemiro – meio-campista

Fabinho – meio-campista

Fred – meio-campista

Lucas Paquetá – meio-campista

Éverton Ribeiro – meio-campista

Antony – atacante

Gabriel Jesus – atacante

Gabriel Martinelli – atacante

Neymar – atacante

Pedro – atacante

Raphinha – atacante

Richarlison – atacante

Rodrygo – atacante

Vinicius Jr – atacante

Copa no Catar

A Copa do Mundo de 2022 é a primeira a ser realizada em um país do Oriente Médio. Outra diferença é que o evento vai ser feito nas vésperas das comemorações de fim de ano.

A disputa pela melhor seleção de futebol era feita tradicionalmente em julho, mas as altas temperaturas do Catar foram um impeditivo para a manutenção do costume. Assim, a competição foi adiada para o último bimestre deste ano, com começo em novembro.

O número de competidores se mantém igual ao dos outros anos, com participação de 32 países, divididos em oito grupos, com quatro times cada. Outro fator que não mudou é a cerimônia de abertura, que deve ser realizada no dia 20 de novembro.